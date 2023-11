A harmadik próba éjszakai, a népszerű bátorságpróba, amit november 10-én, pénteken tartanak. A résztvevők este negyed 7-kor gyülekeznek a Szentháromság téren, a Duna szálló előtt, majd fél 7-kor elindul a túra. A megteendő táv hossza mintegy 6 kilométer, így várhatóan fél 9 körül érkeznek vissza a túrázók. A túra jellegéből adódóan kérik a szervezők, hogy mindenkinél legyen zseblámpa és láthatósági mellény is hozható. A túrát kisebb eső esetén is megtartják, ezért vízálló lábbeli esőköpeny is ajánlott.