A nyílt nap tájékoztatóján Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere kiemelte, hogy a negyedik ipari forradalom közepette kezdhetik meg tanulmányaikat a fiatalok, akik ennek eredményeit szaktudásuk révén átfordíthatják a mindennapokba.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is ösztöndíjprogrammal támogatják a Neumann egyetem hallgatóit: csak a Kecskemét városa által biztosított ösztöndíjat 200 hallgató veheti igénybe.

Az egyetem fenntartó alapítványa pedig további ösztöndíjat nyújt az egyetemistáknak. Dr. Nagy Zoltán kuratóriumi tag elmondta, hogy az ösztöndíjra állami finanszírozott és önköltséges hallgatók is pályázhatnak. Akik jól teljesítenek, a három különböző ösztöndíjból akár a tandíj 50 százalékát is megspórolhatják. Ezt követően a dékánok mutatták be az egyetemi karokat.