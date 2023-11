A tantárgy felelősét, dr. Kovács Zsolt Ferencet az oktatásban – a kadétképzésben jól bevált modellt követve – egy tartalékos tiszt segíti, Szőrös Zoltán főhadnagy, aki a Bács-Kiskun vármegyei 38-as Területvédelmi Zászlóaljtól érkezett a GAMF-ra, mely váltás nem jelentett számára idegen környezetet, hiszen korábban több diplomáját is itt szerezte, és itt írt több TDK-dolgozatot is. Civilben a kalasnyikov.hu és a bren2.hu kézifegyver és haditechnika portálok tulajdonosa, nemzetközileg elismert szakértője a témának, így a hallgatók nemcsak érdekes, de magas színvonalú és hiteles előadásokon vesznek részt. A gyakorlati vizsgáknak pedig nemcsak a légfegyveres lövészet, de a gépkarabély szétszedése is a részét képezi, melyet Szőrös Zoltán főhadnagy magángyűjteményének darabjaival hajtanak végre, ritka és értékes oktató fegyverekkel.

Ez a képzés egyedülálló az országban. Az egyetemen belül lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára az új ismeretek megszerzése mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre és hadiipari kutatásokban való részvételre is. A Magyar Honvédség 38. Területvédelmi Zászlóalja és a Neumann János Egyetem együttműködése pedig példaértékű lehet országszerte.

A képzésről Szőrös Zoltán főhadnaggyal beszélgettünk.

– Mi hívta életre a képzést?

– A Fegyverzettechnika alapjai című szabadon választható tantárgyat az az ötlet hívta életre, hogy más tantárgyakhoz – például fizika, matematika –hasonlóan a fegyveres szakmai tárgyaknak is legyen egy szabadon választható alapozó tantárgya, azok számára, akiknek nincs semmilyen ilyen terű képzettsége. A fegyvertervező és -gyártó gépészmérnöki szakirány létrejötte bár elsősorban a kiskunfélegyházi fegyvergyár igényei miatt jött létre, de nem ez az egyetlen kézifegyvergyár hazánkban.

– Szükséges hozzá előképzettség?

– Nem, sőt, a fegyverzettechnika alapjai tantárgy pont azoknak jött létre, akiknek semmilyen előképzettsége nincs. Akiknek viszont vannak ilyen irányú ismeretei, azoknak is tudunk újat tanítani.

– Hogyan lehet elképzelni a tantárgyat? Mit tanulnak? Része a gyakorlati képzés?

– A képzés tematikája: lövészeti, ballisztikai alapismeretekkel kezdtünk, némi száraz elmélettel, alapfogalmakkal, majd jöttek a biztonsági rendszabályok, a célzás alapjai. Az első vizsga légfegyveres lövészet volt: 10 méterről kellett biztonságosan lövést leadni egy tenyérnyi lövedékcsapdára. A következő két óra a kézifegyvergyártás történeti áttekintése, illetve a hazai lőfegyvergyártás múltja és jelene körül forgott. Ezt követte a gépkarabélyos rész: a Kalasnyikov gépkarabélyok fő részei, működése és részleges szét- és összeszerelése volt a vizsga. A harmadik részben a pisztolyok, kézigránátok, néhány kézi páncélelhárító eszköz lesz ismertetve. Ezek működési elvéről szól a vizsga.