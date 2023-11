A rövid közleményében a következőket írja: Minden megszületett élet kincs – látogatás a tiszaalpári ötgyermekes Polgár családnál. Bács-Kiskun vármegyében is azt tapasztaltam, hogy a családok adják az erőt. Személyesen szerettem volna gratulálni a Polgár családnak az újszülött érkezéséhez. A szűkösségben is lehet sokat adni, ahogy ez az édesanya és édesapa is teszi. Biztonságot, odafigyelést, emberséget. Jó volt köztük lenni, a kicsi ház tele volt a gyerekekkel és szeretettel – fogalmazott Novák Katalin.