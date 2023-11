A biogazdálkodás olyan gazdálkodási formát jelent, mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai cikluson alapul, a szintetikus műtrágya és szintetikus növényvédő szerek mellőzésével. Míg a szokványos gazdálkodásban a károkozók elleni védelem érdekében rovarölő- és gyomirtó szereket használnak, addig a biogazdálkodásban a megelőzésé a főszerep.

Etsberger Teréz a biogazdaságában megtermelt gyógynövényekből kínál változatos portékákat a bajai piacon, rendszerint szerdán és szombaton. Ebben a megfázásos időszakban a szakember a zsályát, mentát, kakukkfüvet javasolja. De van asztmára, hörghurut ellen is speciális teakeveréke. Tapasztalata szerint idén sok kisbaba van és nagyon keresett a szoptatós teakeverékek is.

− Eddig nem is figyeltem fel rá, de mostanában sokan jönnek és keresik a szoptatós teakeverékemet. Ezt úgy találtam ki, hogy nekem is vannak unokáim. A patikában kerestem, de nekem nem felelt meg az, amit ott találtam. Saját magam termelek édesköményt, és a teához nem a magját használjuk, hanem a zöldjét. A magja a puffadást oldja a babánál. De mi azt szeretnénk elérni, hogy a baba egyáltalán ne puffadjon, ezért már az édesanya kapja az édeskömény zöldjéből, virágából készült teakeveréket, így megelőzzük a baba puffadását. A teakeverékbe tettem még citromfüvet, csalánt, kanadai aranyvesszőt, majoránnát, bazsalikomot, vasfű növényt, kaprot és kakukkfüvet − sorolta Etsberger Teréz.

Hozzátette: van olyan gyógynövény, amelynek az a feladata, hogy tejszaporító legyen, a citromfű nyugodtságot biztosít, van, amelyiknek az a dolga, hogy a felfújódást előzze meg.

A teakeverékeket mindig valamilyen probléma megelőzésére, vagy enyhítésére tervezi meg a biogazdász. Gyakran születik valamilyen teakeverék. A teák mellett különleges lekvárokat is kínál a biokertész melyek alapja a fekete berkenye. − Nekünk most van 600 tő fekete berkenyénk. Két-, három- és négy éves növények, idén először termett. Úgy kezdődött, hogy a szárazság miatt hullott az alma, gondolkodtam mi tévő legyek, almapürét készítettem belőle, ami a lekvár sűrítőanyagát biztosította. A rebarbarából nagyon sűrű kompótot készítettem, ez adta a lekvár savasságát és ehhez adtam az aróniát, ami a fekete berkenye másik neve, így lett ez a finom lekvár. Nem kell semmilyen sűrítő anyag, semmilyen savanyító anyag, minden a kertemből van. Kérhető édesítőszerrel a cukorbetegeknek, de tulajdonképpen édesítő nélkül is kellemes − mondta a biogazda.

Karácsonyi csomag a természet kincseivel

Megtudtuk, hogy a fekete berkenye az egyik legdivatosabb egészséges növény. Kicsit fanyar íze van, de sokan kedvelik. Nagyon magas az antioxidáns tartalma, magas flavonoid tartalma van, ásványi anyagot és vitamint is tartalmaz. Nem készít tisztán aróniából lekvárt a biogazda, mindig keveri valamilyen gyümölccsel. − Szörpöt, lekvárt, szenzációs likőrt is lehet készíteni az aróniából. A szörpkészítés után a fennmaradt sűrű anyagot később müzlibe is tehetjük, ez csuda jó és egészséges is − hangsúlyozta Etsberger Teréz.

A piacon óvodás csoportok is felkeresik néha a biogazdát, akiknek a gyógynövényekről rögtönzött előadást is tart. A gyerekek kérdezősködnek, hogy mit árul. Ő elmondja nekik, de be is mutatja, legutóbb a nyugtató levendulás párnácskát. − A legizgágább kisgyereket leültettem egy kis székre, és egy kis levendulás párnácskák tettünk a fejére. Ő nagyon szépen ült. Volt, aki mondta, hogy neki a hasa fáj, ő kapott egy kis tinktúrát. Az óvó néni is jelezte, hogy neki a feje fáj, ő is kapott egy kis citromfű tinktúrát. Megbeszéltük, hogy milyen betegségekre, tünetekre lehet a gyógynövényekből valamit készíteni. Ez egy gondolatébresztő volt a gyerekeknek, hogy amikor haza mennek, jusson eszükbe valami, hogy vissza lehet nyúlni a gyógynövényekhez, ha problémájuk van − zárta gondolatait Etsberger Teréz.