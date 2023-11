A vármegye vezető személyiségeinek adott elnöki díszvacsorára sorra érkeztek a művészeti-, politikai-, egyházi élet közismert szereplői, de borászok, jelentősebb vállalkozások vezetői és paralimpikonok is meghívást kaptak a Vinum Hotelben tartott zárórendezvényre. Sokan jöttek ajándékkal, virággal a kezükben, ami tisztelgés volt az államfő személyének, akit szombati névnapja alkalmából is többen köszöntöttek. A meghívottak az Aurin Leánykarral együtt énekelték el a Himnuszt, majd egy különleges esemény következett: Novák Katalin állami kitüntetést adott át Szilágyiné Szinger Ibolyának, az Eötvös József Főiskola rektorának.

Állami kitüntetést kapott az Eötvös József Főiskola rektora, Szilágyiné Szinger Ibolya

Fotó: Pozsgai Ákos

A kitüntetett méltatását Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke olvasta fel. Mint elhangzott: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya 1991-ben szerzett orosz-matematika szakos középiskolai tanári diplomát Szegeden. A diploma megszerzését követően 1991-ben a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola (jelenleg Eötvös József Főiskola) Természettudományi Tanszékén tanársegédnek nevezték ki. Példás oktató és tudományos munkájának köszönhetően 1998-tól főiskolai adjunktusként, 2010-től főiskolai docensként, majd 2015-től főiskolai tanárként dolgozik első munkahelyén, a főiskolán. 2010-ben szerezte meg a doktori (Ph.D.) tudományos fokozatot „summa cum laude” minősítéssel a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola matematika-didaktika programjában. 2017-ben általános rektorhelyettesként kezdte meg vezetői tevékenységét, majd rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes lett. 2019. május 10-étől öt évre szóló rektori megbízást kapott. Szilágyiné Szinger Ibolya a felsőoktatás területén a hallgatók oktatásában hosszú ideje elismerésre méltó, áldozatkész és önzetlen tevékenység lát el. A múlt évben Bács-Kiskun Megye Ifjáságának Neveléséért-díjat adományozott számára a megyei közgyűlés. Vezetése alatt a 150 éves múlttal rendelkező főiskola szellemiségében és infrastruktúrájában is teljesen megújult.

Novák Katalin köszöntője során örömmel szólt arról, hogy számára is különleges alkalom egy állami kitüntetést személyesen átadni. Az államfő a vármegyei látogatásának „intenzív két és fél napját” összegezve kijelentette: jó itt lenni, mert számára több okból is kedves ez a vármegye, hiszen szülein keresztül is kötődik Bács-Kiskunhoz. Nagyszülei pedig évtizedeken keresztül tanítottak Ágasegyházán, ahol gyerekként a nyarait töltötte, így otthon érzi magát a vármegyében.

– A vármegyelátogatásoknak az a célja, hogy találkozzam olyanokkal, akiken keresztül meg tudom érteni, hogy mi az ami leginkább foglalkoztatja az itt élőket – fogalmazott többi köszönt az államfő, aki hozzátette: jó volt mindezekről beszélgetni a kecskeméti gimnazistákkal, vagy éppen Bácsszentgyörgyön a határvédőkkel, a települések vezetővel vagy az ott lakókkal.

– Jó volt rácsodálkozni Kiskőrösnek a szépségeire is

– emelte ki Novák Katalin, aki bevallotta, hogy jó volt megállni Soltvadkerten egy fagylaltra, mint azt tették gyerekkorában is.

– Nyolc éven keresztül felelhettem a családokkal kapcsolatos döntésekért, és lehetőségem nyílt, hogy olyan döntéseket kezdeményezhessek, készíthessek elő vagy hozhassak meg, melyek a magyar családok életét hivatottak javítani, melyek a magyar fiatalok számára teszik talán könnyebbé a gyermekvállalást, a családalapítást. A mostani két és fél napban is azt tapasztalhattam Bács-Kiskun vármegyében, hogy itt is a családok adják meg az erőt. Itt is a családok adják meg a közösségnek az összetartó erejét, amelyre támaszkodhatnak, akár könnyebb, akár nehezebb időkben – mondta az államfő, aki kiemelte Bácsszentgyörgy példáját, ahol tíz éven keresztül nem született egyetlen gyermek sem, és most tizenkettő tizenynyolc alatti gyermekük van. – Talán ez kifejezi azt, hogy van remény arra, hogy képesek vagyunk a demográfiai télből demográfiai tavaszt varázsolni és nem köszönt be Magyarországon a demográfiai jégkorszak – fogalmazott az államfő, aki vacsora idején többekkel is személyesen elbeszélgetett a terített asztaloknál.