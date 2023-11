Koch Zsuzsanna igazgató 2021. július másodikától vezeti a bajai iskolát. Az intézményt a beiratkozás előtt 273 tanulóval vette át, jelenleg 457 fő a tanulói létszám nappali és felnőtt oktatásban összesen. Az elmúlt időszakban több fejlesztés zajlott az intézményben.

− A Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program pályázaton nyert az intézményünk 2016-ban, ami egy energetikai felújításról szólt, mely az én vezetésem alatt realizálódott. A négy épület: a főépület, a két melléképület és a hozzáépített díszterem, illetve ebédlő kapott egy 25 centiméteres falszigetelést, kicseréltük a nyílászárókat. Továbbá kapott egy 35 centiméteres födémszigetelést, egy teljes fűtésrendszer-korszerűsítést és színezést. Az új fűtésrendszer napelemmel és hőszivattyúval együtt került beépítésre. Az ebédlőben multi split klímákat szereltünk fel. Szükség volt forrásbővítésre is, mert a 2016-os összeg nem fedezte a beruházást a drágulások miatt. Sikerült kiegészítést kapnunk. Nagyon sokat segített számomra a Déli Agrárszakképzési Centrum abban, hogy mindez megvalósulhasson − mondta Koch Zsuzsanna.

A felnőttképzésre is hangsúlyt fektetnek

A Déli Agrárszakképzési Centrum négy vármegyének jelenleg 10 iskoláját irányítja, a székhelye Szekszárd-Palánkon található. Szerdai Zsuzsanna főigazgató vezetésével működik a Centrum, mely az agrárszakemberek képzésében élen jár. Mottójuk: „A jövő agrárszakembereit képezzük és a jövő agrárgazdaságát építjük”.

− A Centrum minőségi munkát és bevételt vár el intézményeitől, joggal, hiszen a földeket művelni kell. Iskolánknak az egynyári virágok értékesítése is nagyon fontos bevételi forrás. Mindezek mellett megindult a felnőttképzés, ami az ezelőtti években stagnált. Sikerült elindítani a ötödik méhész csoportot, valamint mellette egy fakitermelő csoportot is beiskoláztunk pár nappal ezelőtt. Mindezeken kívül a felnőttoktatásban kertészeket is képzünk jelenleg két cégnek. Ők szakmát tanulnak nálunk, és kertészek lesznek másfél év múlva, amikor befejezik a zömében online felkészítést és szakmai vizsgát tesznek − sorolta Koch Zsuzsanna.