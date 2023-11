A polgármester először arról beszélt, hogy programdömping várja az érdeklődőket Kecskeméten advent időszakában: az ünnepvárás idején száznál több program várja a kecskemétieket a főtéren, illetve új helyszínként a városháza udvarán. A város fenyőfája köré épül a jégkorcsolyapálya, ahol a kecskemétiek ingyen korcsolyázhatnak. A pálya használata regisztrációhoz kötött, és a polgármester tanácsa szerint érdemes időpontot foglalni.

A városháza udvarán egy havas játszóteret alakítanak ki a gyermekeknek.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy egyebek mellett Diótörő előadással készül a Kecskemét City Balett, és a képzőművészet is kilép az adventi térre: a Hírös Agóra HArt Placc művészpiacával, ahol helyi képző- és iparművészek műalkotásaival, egyedi tárgyaival találkozhatnak az érdeklődők, akik egyben különleges ajándékokra is vadászhatnak a közösségi térben. Az egyéni alkotók mellett a Nemzetközi Kerámia Stúdió is jelen lesz a programon. Szilveszterkor pedig egy nagykoncerttel zárul az ünnepi időszak.

A polgármester arról is beszélt, hogy advent első hétvégéjén, az első gyertya meggyújtásakor kapcsolják fel a főtér díszkivilágítását, és az energiahatékonyságot szem előtt tartva minden nap 23 óra után lekapcsolódnak a díszfények.

Szemereyné Pataki Klaudia bejelentést is tett a rádióműsorban: a városrészben lakók örömére december 8-án nyílik meg a vacsiközi Postapont. Elmondta, hogy szeptemberben tekintették meg a Magyar Posta vezetőivel a Gázló utcai épületet, és az eltelt időszakban megtalálták a megoldást a hasznosításra, így a megnyílhat a Postapont.

A Postaponton a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatásokat nyújtják majd, egyebek mellett csekkbefizetésre és ajánlott küldemények feladására is lehetőség lesz.

A polgármester elmondta, hogy Pászti András hunyadivárosi képviselő oroszlánrészt vállalt a posta megnyitásában. A működtetést az Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület vállalta, csakúgy, mint a hunyadivárosi egységet. A polgármester elmondta, hogy megtalálták a munkatársakat, megvásárolták az eszközöket, és megkötötték a bérleti szerződést. Sőt, vételi ajánlatot is tettek, hiszen úgy ítélik meg, hogy az épület kiválóan funkcionálna közösségi házként, csakúgy, mint a mögötte található tér is helyet adhatna városrészi rendezvényeknek. Ezek fejlesztésével a Vacsiköz a város új alközpontja lehet − fogalmazott Szemereyné Pataki Klaudia.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.