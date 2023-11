Hogy mit is jelent a harmónia? Olyan ez, mint amikor egy zenekar egy ismert darabot játszik, s ha ott esetleg egy zenész nem áll a helyzet magaslatán, akkor azt a zenekedvelők azonnal megérzik, pontosabban meghallják. Az ételek kóstolása során is valami hasonlót érez ki az ízek találkozásánál a szakember.

A csapatok között az egyik baráti társaság a Buckalakók nevet viselte. A vezetőjük Borbényi Norbert volt, aki Kecskeméten rendőr. Amikor éppen otthon van, sertéseket is hizlal, jelenleg négy kocája is van. Azt a 300 kilós hízót is ő nevelte fel, amelynek feldolgozását a Buckalakók vállalták. Mint mondta, a család és a szűk baráti körből mintegy negyven ember jött össze, a büfébe nem kellett senkinek sem mennie, mert a pálinkát, a sört és a bort hozták a csapattagok. Az ő sátruknál is kóstolhattak jegy ellenében az érdeklődők sült vért, hagymás májat, pecsenyét és sült tarját is.

A rendezvény érdekessége volt, hogy a jó hangulatot egy zenekar szolgáltatta a nap folyamán. A csapatok pedig külön erre az alkalomra feldíszített helyen végezték a munkát.