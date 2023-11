Minden esztendőben egy választott téma köré csoportosulnak a kérdések, idén ez Pál apostol rómaiakhoz és a galatákhoz írott levele volt. Császár Cirill, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a vetélkedő megálmodóinak célja egyrészt az volt, hogy kultúránk legfontosabb könyvét minél behatóbban megismerjék a résztvevők, másrészt a generációk közötti hídépítés is kiemelt fontosságú: ezért idén is iskolásokból és nyugdíjasokból álló vegyes csapatok indultak a megméretésen. Ez arra is kiváló alkalom, hogy a fiatalokkal is megismertessék a Bibliát. Az esemény ökumenikus, minden évben más egyház nyújtja a szakmai segítséget. Ebben az esztendőben a Kecskeméti Görögkatolikus Parókia részéről Feczák László parókus állította össze a tesztet, csakúgy, mint a közelmúltban megrendezett online vetélkedő anyagát. A pénteki eseményen nyolc csapat indult.

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő köszöntőjében röviden áttekintette a Biblia történetét, és értékelte jelentőségét, kiemelve, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy megismerjük a szent könyvet.