Ezt követően a vezérigazgató körbevezette a köztársasági elnököt az Erős Pistát és a Piros Aranyat is gyártó üzemben, bemutatva a népszerű termékek gyártási folyamatát, és az utóbbi évek fejlesztéseiről is beszélt. Az üzem megtekintése után a minőségellenőrző labor munkájába is betekintett az államfő, aki megkóstolta a termékeket. Ekkor is inkább a Gulyáskrém felé húzott Novák Katalin szíve, s nem az Erős Pista felé, mert bevallása szerint nem szereti az erőset. Ezután az Univer dolgozóival is találkozott a köztársasági elnök. Köszöntőjében méltatta munkájukat és köszönetet mondott azért, hogy a magyar vállalatot erősítik, majd felvágta a 75 éves Univer ünnepi tortáját.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.