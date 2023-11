A Dunántúli Regionális Zrt. Közleménye szerint volt olyan év, amikor a társaság szakembereinek hatezer vízmérőt kellett fagyás miatt cserélni, de tavaly–tavalyelőtt is száznál több ilyen eset fordult elő a cég hat vármegyét is érintő működési területén. Ezért a DRV Zrt. óvatosságra inti a felhasználóit és felhívja a figyelmet, hogy a szokatlanul meleg ősz és az elmúlt évek enyhe telei ellenére is fokozottan figyeljenek a vízmérők téliesítésére.

Ha elfagy egy vízmérő, az legalább 47 ezer forintos kiadást jelent, az aktuális díjszabás szerint ugyanis ennyibe kerül a legkisebb, 15 miliméteres átmérőjű vízmérő cseréje. Ennek és az elfolyt víz díjának a költségét a felhasználónak kell kifizetnie, mivel az ő feladata a vízmérői rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása.

A nem lakott ingatlanoknál a tulajdonosnak érdemes elvégeznie minden kültéri vízakna és csap víztelenítését. Fontos, hogy szigeteljék megfelelően a vízakna búvónyílását. Az akna mennyezetére, azaz belülről az aknafedlapra, valamint az oldalfalakra is rögzítsenek hőszigetelő anyagot, az aljzat maradjon szabadon. Lényeges, hogy ne maradjanak rések a lebúvónyílást záró aknafedlap körül, ahol a hideg levegő és a téli csapadék bejuthat. Ezt követően is rendszeresen ellenőrizzék az ingatlant, hívja fel a figyelmet a szakember.

Probléma esetén mielőbb értesítsék a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereit az alábbi, 0–24 óráig ingyenesen hívható telefonszámon: DRV-infóvonal:+36-80/240-240, 1-es menüpont, hibabejelentés.