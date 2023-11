Kecskemét ismert festőművésze, Dunszt István is ONI-s volt 1957-63-ig, és a Katona gimnáziumba járt. – Pedagógus édesanyám özvegyen maradt, így lehetőséget kaptam, hogy az ONI-ba járjak, az első lakók egyikeként. Bár bentlakó voltam, de bevallom, gyakran hazalátogattam. Az intézményben fegyelemre, tiszteletre tanítottak minket, egyenruhát viseltünk. A képzőművészeti pályám is innen indult, Palkó József és Maros-Tordai Anna művész házaspár tanítványaként. Velem és Szűcs Sándor barátommal alapították meg a művészeti szakkört. Emlékszem akkor a nevelőtestület közösen lottózott és ötösük lett. Ennek is volt köszönhető, hogy a szakkör elindulhatott. A modelleink mindig azon tanulótársaink voltak, akikre büntetést szabtak ki. De nemcsak a művészi vonalat emelném ki, Horváth Gyula bácsi vezette a vegyeskórust, gyakran tartottak nekünk táncesteket, és színjátszókör is működött. Emlékszem rá, a szomszédos iskolába jártak a szovjet gyerekek, főleg a lányokkal voltunk jóban, a fiúkkal már kevésbé – mesélte Dunszt István, aki nemcsak festőművészként ismert a hírös városban, hiszen a nevéhez kötődik a női röplabda is.

ONI-s társa volt Fehér Rozália is, aki Miskolcról látogatott el a találkozóra. Csak két évig élt az intézményben, de nagyszerű emlékeket őriz. A 7-8. osztályt járta Kecskeméten, az egykori Mátyás téri iskolában.

Pedagógus szülő gyermekeként Budapestről Berg Károly szintén 1957-ben érkezett az ONI-ba. Sok vidám történetet felelevenített a beszélgetés alatt, elmesélte például, hogy volt biliárd szobájuk és a könyvtárban sok ezer könyvből válogathattak.

Az egykori tanárok közül Szabics Istvánné is ellátogatott a találkozóra, aki már a végén kapcsolódott be az ONI életébe. Balogh Gyula igazgató felkérésére rendszeresen kirándulni vitte a lakókat. Egynapos kirándulásokat tettek a közelben, vonattal, busszal, amire futotta. A turista szakosztály mellett a tanárnő még a tank történetét is felelevenítette, amikor is a szomszédos Zója Utcai Általános Iskola alagsorában a gyerekek rátaláltak egy rozsdás tankra, ahol korábban a szovjet diákok tanultak.