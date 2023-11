A fórum vendége volt Csányi József polgármester is. Beszámolójából kiderült, hogy a Covid és az azt követő gazdasági válság okán nagyon nehéz éveken van túl az önkormányzat. Sokkal kevesebb fejlesztést tudtak megvalósítani mint, amit elterveztek, de így is számtalan beruházással büszkélkedhet a város. Kiemelte a posta és a piac mellett megvalósult két új parkolót, a Pázmány utca felújítását és a járdaépítéseket. Elmondta, több évtizedes adósságát törlesztette a város a Felsőtemető útjának felújításával is.

A városvezető szólt a fejlesztési tervekről is. Mint mondta, most sincs könnyű helyzetben az önkormányzat. A tervezett fejlesztések megvalósítását nagyban nehezíti, hogy idén 430 millió, jövőre pedig 840 millió forint szolidaritási adót kell befizetnie az önkormányzatnak. Ugyanakkor az uniós források visszatartása is komoly kihívást jelent. Mindezek ellenére, bízik abban, hogy elindulhat végre a Vasas pálya rehabilitációja, a Molnártelepi út felújítása és folytatódhat a Zöldváros program a Kossuth utcán. A fejlesztési tervek között szerepel a Felsőtemető ravatalozójának a felújítása és a kerékpárút megépítése a Csanyi úton.

A polgármester az egészségügyi ellátórendszer átszervezésével kapcsolatban elmondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy visszaállítsák Kiskunfélegyházán az eddig jól működő háziorvosi és gyermekorvosi ügyeletet.

Nem bocsájtottak el önkormányzati dolgozót

A lakossági fórum zárásaként Balla László összegezte az elmúlt évet. Elmondta, 2023-ban 900 millió forinttal többet kellett költenie az önkormányzatnak villanyra és gázra. A megnövekedett rezsiköltségek kompenzálására 243 millió forint állami támogatást kapott a város. A pénzügyi nehézségek ellenére egyetlen önkormányzati dolgozót sem bocsájtottak el, az intézmények biztonságos működtetése volt a legfontosabb feladat. Kiemelte még, hogy 4 ezer félegyházinak 160 millió forint értékben támogatták az étkezési költségeit. A kórházi szakrendelések zavartalan működtetését 20 millió forinttal támogatta az önkormányzat. A váratlan kiadásokra pedig 300 millió forint tartalékot különítettek el.