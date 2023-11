Második helyen A csodapipa című alkotás végzett. A rendező, Tóth-Pócs Roland Csák János, kulturális és innovációs miniszter által felajánlott 1 millió forintos különdíjat, a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíját és a kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény 25 ezer forintos különdíját vehette át.

A Csodapipa alkotói, akik második díjat vehettek át

Fotó: Gulyás Sándor

A harmadik legjobb filmnek járó díjat, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felajánlott 1 millió forintos különdíjat, valamint a Petőfi Népe 50 ezer forint értékű különdíját az Ami éltet ... című film rendezője Debreceni Kamilla kapta.

Debreceni Kamilla vette át a harmadik helyért a díjat

Fotó: Gulyás Sándor

A nap filmje díjat a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola, a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a közönség döntése alapján „Volt egyszer egy mozi” című alkotás rendezője, Dózse Endre vehette át.

Dózsa Endre filmrendező alkotása még elnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 500 ezer forintos különdíját, a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 25 ezer forintos különdíját, a Darvas Fotóklub 25 ezer forintos különdíját és a Szegedi Arany János Általános Iskola 25 ezer forintos különdíját is

Fotó: Gulyás Sándor

A díjak átadása után a zsűri elnöke, dr. Buglya Sándor, Balázs Béla-díjas filmrendező, producer, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja a közösségi mozizás fontosságáról beszélt. Mint mondta, a filmvetítés és a filmkészítés közösséget teremt. Kiemelte, azért jó, hogy filmszemlén diákok is részt vehettek, mert így megértik a film varázsát és megpróbálnak maguk is filmet csinálni. Az érdemes művész szerint, jó lenne ha a film, mint segédeszköz az oktatásba is bekapcsolódna, mert akkor a diákok belülről is megszeretik a filmet.

Lezsák Sándor, házigazda zárszavában hangsúlyozta, hogy a filmszemlének otthont adó Hungarikum Liget üzenete az, hogy itt nem csak a víz gyógyít. Gyógyít bennünket egy ilyen találkozás is. A hungarikum, az érték, a minőség, a teljesítmény nem csak sikerélményt ad, de mint a gyógyítóbalzsam hat ránk – hangsúlyozta a honatya, aki Sára Sándorra is emlékezett és reményét fejezte ki, hogy a Lakiteleki Filmszemlét a jövő esztendőben is meg tudják rendezni.