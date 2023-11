Somogyi Lajos hozzátette: hiszik és tapasztalják, van igény ipari területre Ballószögön. Már van erre is érdeklődő, a jövőben pedig a terület nagyságából adódóan több cég is idetelepülhet.

Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke köszöntőjében összefoglalta az általuk koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elmúlt hét évét. Ez idő alatt 113 milliárd forintot nyújtottak közösségi célú fejlesztésekre a megyében, minden településre jutott a támogatásokból. Összesen 774 projekt valósulhatott, ebből jó néhány Ballószögön. Például óvodát bővítettek, bölcsőde épült, energetikai fejlesztést hajtottak végre több épületen, és jutott csapadékvíz-elvezetésre is. A megyei önkormányzat szakember csapatot is biztosított a pályázatok szakszerű elkészítéséhez, hogy ezzel is könnyítse az önkormányzatokat. Erre a ballószögi ipari terület kialakítására a TOP program pénzmaradványából jutott.

A beszédeket követően a nemzeti színű szalagot Rideg László, Somogyi Lajos, valamint Vajda Zsuzsanna tervező, a kivitelezők részéről Huszák János és Fekete Tamás vágta át.

A rendezvény a Faluházban folytatódott vállalkozói fórummal.