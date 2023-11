Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni a városvezetéssel és a Debreceni Egyetemmel közösen az új kihelyezett tanszék megvalósításán. Kiemelte: a tanszék mindkét város fejlődése kulturális és felsőoktatási szempontból is hasznos. Közös értékek mentén indult és folytatódott.

Prof. dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese méltatta az együttműködést, kiemelve, hogy két nagy múltú iskolaváros, Kecskemét és Debrecen fűzi szorosabbra viszonyát intézményi szinten is. A kihelyezett tanszékek olyan helyeken, intézményeknél, cégeknél működnek, melyek a végzettekre számítanak a képzés területén, illetve mint leendő munkaadók. A Debreceni Egyetemnek közel 70 kihelyezett tanszéke van, elsősorban természettudományi, informatikai, gazdasági területen.

A kecskeméti a második humán jellegű kihelyezett tanszéke, amihez megfelelő alapot kínál a könyvtár személyi és infrastrukturális háttere.

Prof. dr. Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja elmondta, hogy a kihelyezett tanszékkel a könyvtár a gyakorlati képzés helyszíne lesz, az elméleti képzést kiegészítve. Egyben a Neumann János Egyetem portfólióját is indirekt módon kiegészíti azzal, hogy helyben újabb képzési területek lesznek elérhetők, ami megfogalmazása szerint a város versenyképességét is így javítja.

Dr. Kálai Sándor, a Debreceni Egyetem Média- és Könyvtártudományi Intézetének vezetője elmondta: amellett, hogy a kihelyezett tanszék gyakorlóhelyként is működik az egyetem hallgatói számára, szakirányú továbbképzéseket indítanának, például középtávú tervként fogalmazódott meg a sportújságíró szakirányú továbbképzés bevezetése. Az intézetvezető szerint a legfontosabb lépésként a duális képzés elindítását jelölte meg, valamint közösen keresik az együttműködés további irányait.

Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere elmondta: kezdettől az a közös cél, hogy a duális képzés nem csak a reáltudományok, hanem a bölcsészet- és társadalomtudományok területén is megvalósuljon Kecskeméten.

Erre az információs technológia és a média területén is igény mutatkozik. Ezt az igényt a világ robbanásszerű változási folyamatai is ösztönzik, elég csak a hétköznapjaink részévé váló mesterséges intelligencia térhódítására gondolni. Abban, hogy a társadalom miként fogadja be ezeket a folyamatokat, hogyan tudja hasznosítani, jelentős szerep jut a felsőoktatási és a közművelődési intézményeknek. Iskolaváros. Fontos, hogy iskolaváros jellegét is megtartsa Kecskemét, amihez hozzátartozik, hogy minél több főiskolai, egyetemi képzés jelen legyen a megyeszékhelyen, ami helyben tartja a kecskeméti középiskolásokat. Ehhez megvan a szükséges humánerőforrás is.

A tanszékvezető dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás folyóirat főszerkesztője, és a tanszék munkatársa dr. Virág Ágnes művészettörténész és Csenki Nikoletta. Füzi László nagy feladatként említette a tanszék szervezeti struktúrájának és célrendszerének kidolgozását.