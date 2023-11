Az állatvásárokon tapasztalt állategészségügyi körülmények kifogásolhatók voltak, valamint az árusok rendszerint nem tartották be a jogszabályokban meghatározott feltételeket, ezért volt szükség a további szigorításra – indokolta a készülő jogszabálytervezetet Nagy István agrárminiszter hírportálunk kérdésére válaszolva.

A szaktárca vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a kormány határozottan szeretne fellépni az illegális szaporító tevékenység ellen. – Ez még csak a kezdet, én további szigorúbb lépésekre készülök. Az első lépés, hogy a piacokról, vásárokról kitiltjuk ezeket a kisállat-kereskedőket, árusokat – fogalmazott hírportálunknak az agárminiszter.

Kifejtette: fontos szempont, hogyan lehet a tenyésztőket támogatni, és azt a tisztes állattartást, állattenyésztést, aminek az a feltétele, hogy ellenőrizhető körülmények között legyenek az állatok, hogy megkapják a szükséges vakcinákat, illetve minden olyan állategészségügyi- és egyéb ellátást, ami az ő életük minőségét tudja segíteni.

A készülő jogszabálytervezet szerint a módosítás után a továbbiakban kutyát, házi macskát és madarak vadon befogott egyedeit állatvásárokon − ideértve állatbörzét és állatárverést is − nem lehetne majd árulni. A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése november végén lezárult, az értékelhető beérkezett javaslatokat figyelembe veszik az új jogszabály megalkotása során.

– A továbbiakban arra készülünk, hogy a szaporítói tevékenységet teljesen fel tudjuk számolni, szeretnénk felderíteni az ország egész területén az illegális állatszaporítókat, és óriási bírsággal megbüntetni azokat, akik ilyen illegális tevékenységet folytatnak. Hiszen ki kell mondanunk, hogy a szaporítás az illegális tevékenység és minden állatjóléti követelménynek ellentmond – jelentette ki hírportálunknak Nagy István agrárminiszter.

Fontos lenne a házi kedvencek ivartalanítása is

Üdvözli az agrártárca készülő jogszabálytervezetét a kiskunhalasi székhelyű Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány vezetője, a szervezet évente több száz gyepmesteri telepre, vagy közvetlen az utcára került, illetve rossz körülmények között tartott kutyát vesz a párfogásba, és keres a számukra megfelelő gazdát. Bíró Brigitta szerint fontos az is, hogy a készülő új jogszabály megfelelő kimentet biztosítson a már most az illegális szaporítóknál lévő ebek számára.

Úgy vélte, hogy a szigorúbb előírások életbelépése után várhatóan megnövekszik majd a gazdátlan kutyák száma, mert az illegális szaporítók az esetleges felelősségre vonástól tartva, egyszerűen szélnek eresztik majd a náluk tartott kutyákat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy kötelezővé kellene tenni a házaknál tartott házi kedvencek ivartalanítását is, mert csak akkor csökkenhet érdemben a gazdátlan kóbor kutyák és macskák száma. Ehhez azonban szükséges az is, hogy a kormány hatósági árszabályozással, vagy állami támogatással − amelyet közvetlen a beavatkozást végző állatorvosokhoz juttat el − segítse a kisállat-tulajdonosokat, mert az ivartalanítás összege ma már nagyon sok család számára megfizethetetlenül magas.