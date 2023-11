Advent 1 órája

Áll már a város karácsonyfája: ünnepi díszbe öltöztették Kiskunfélegyháza központját – galériával

Nagy volt a sürgés-forgás szerdán reggel Kiskunfélegyháza központjában, ahová megérkezett a város karácsonyfája. Még a forgalmat is megállították, amíg a teherautóról emelődaruval a helyére rakták a hatalmas normand fenyőt, amelyet Nánássy János és családja ajánlott fel a városnak. Az örökzöld fenyő több évtizeden át a család Széchenyi utcai udvarát ékesítette, most a félegyháziak adventjét ragyogja be.

Felállították a karácsonyfát Fotó: Vajda Piroska

A városi karácsonyfa felállításán és díszítésén ezúttal is sok-sok szorgos kéz dolgozott. Az összeszokott csapat nemcsak a fenyőfát, az egész városközpontot is feldíszítette. Több napon át dolgoztak, hogy elkészüljön minden a félegyházi családok örömére. Az idei adventben is hatalmas adventi koszorú díszíti a főteret, mellette a szerelmesek kapuja, a Mikulás szánja, a Betlehemi jászol várja az ünneplőket.

Felállították a karácsonyfát Félegyházán Fotók: Vajda Piroska

Idei újdonság az Ótemplom előtt felépített gyermeklabirintus, amely pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A labirintus közepén felállított karácsonyfát is ekkor díszítik fel közösen a gyerekek. Az ünnepi díszbe öltöztetett városközpontban számtalan programmal várják a félegyháziakat advent idején.

