A Műemlék Patika a Mosoly Patika csoport tagja, melynek ügyvezetője Pomázi Anita mondott elsőként köszöntőt. Felidézte az eklektikus stílusú bútor történetét, mely a 19. század második felében Kecskeméten, a Mátyás Király Gyógyszertárban kapott helyet, később átkerült Kalocsára, majd véglegesen ebben a patikában helyezték el.

Jánosi István, a városrész önkormányzati képviselője örömmel üdvözölte, hogy ismét van patika a rendelő mellett. Ráadásul a belső tere igazi kis ékszerdoboz, a gyönyörű bútorzattal. Bízik benne, hogy városrészi programok helyszíne is lehet a jövőben, hiszen ma már egy patikába nemcsak a betegek térnek be, sokan keresik fel egészségmegőrzés apropóján is. A beszéde végén kitért arra, hogy tervben van az épület külső felújítása is.

A gyógyszertár részéről elhangzott: terveznek különböző programokat, például a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódnának gyógyszerkészítési bemutatókkal, illetve különböző előadásokkal.

A Műemlék Patika szakmai vezetője dr. Kovácsné dr. Horti Csilla.

A kecskeméti Katona József Múzeum részéről Hajagos Csaba történész, kulturális örökségvédelmi szakértő elmondta: az önkormányzat kérte fel a múzeumot a bútorzat állagmegóvási javaslatának elkészítésére. Nagy öröm számukra, hogy a régi patika bútor ilyen szép környezetben látható, és fennmaradhat hosszú távon. A múzeum részéről Halasi Emese restaurátor ajánlásai alapján Boros Ilona műtárgyvédelmi asszisztens végezte el a tisztításokat.