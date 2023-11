A rendezvényen közel 300 szentiváni ünnepelt vett részt. A szépkorúakat 2002 óta ünneplik meg a faluban – tudtuk meg Vörös Szilárd polgármestertől. Mint mondta, egyetlen egyszer maradt el az esemény, a Covid-járvány idején.

– Községi szintű idősek napját 2002 óta tartunk. Hagyományosan minden év utolsó péntekén rendezzük meg az eseményt. Az idei rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Zsigó Róbert országgyűlési képviselőnk is – mondta hírportálunknak Vörös Szilárd.

A honatya beszédében hangsúlyozta: öröm együtt ünnepelni, megköszönni az időseknek az elvégzett munkát. Egy idézettel folytatta: ahogy időseinkről gondoskodunk, azzal gyermekeinknek szolgáltatunk példát, tiszteletről, becsületről és állhatatosságról.

– A mai alkalom, amellett hogy vendégül látják önöket, lehetőséget is teremt, hogy meg is köszönjük önöknek azt a munkát, amit elvégeztek az elmúlt évtizedekben. Amellett, hogy nevelték a gyerekeiket, összetartották a családjaikat, volt erejük, jutott energiájuk a településre is. Éppen ezért elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban is épült, szépült Felsőszentiván. A mostani generációnak, a település vezetőjének az a feladata, hogy ezeket az értékeket, amelyeket önök megteremtettek, ha lehetőség van, őrizzék meg, sőt, gyarapítsák is. A polgármester és kollégái ebben jó úton haladnak, hiszen az elmúlt években nagyon sok mindent sikerült megoldanunk Felsőszentivánon – fogalmazott Zsigó Róbert.

Emlékeztetett arra, hogy sikerült újjáépíteni a szélmalmot, de emellett a fogorvosi rendelőt is felújították, és a községházát is. Megújult a kerékpárút, és mint mondta, hosszan lehetne sorolni azokat a fejlesztéseket, amelyeket elértek. Nagyon sok dolguk van még a településen, de hangsúlyozta, arra, amit közösen elértek, mindannyian büszkék lehetnek.