A megelőzéssel kapcsolatban a szakember elmondta, hogy már gyermekkorban szokássá kell tenni azt, hogy rendszeresen ellátogatnak a fogorvoshoz. Ezzel a szülők azt demonstrálják, hogy nem kell félni a fogorvostól, főleg, ha tapasztalataikat is kommunikálják felé: elmondják, hogy fájdalommentes szűrővizsgálaton vettek részt, amit fogaik egészségének megőrzése érdekében rendszeresen megtesznek. A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a fogak egészségét megőrző szokásokat is a szülőknek kell megtanítaniuk a gyermek számára – és ez nem a cukor és csokoládé fogyasztását, illetve a cumihasználatot jelenti. Ezek olyan káros pótcselekvések, melyekre nagyon kell figyelni, hogy ne váljanak szokássá, hiszen a fogak ellenségének tekinthetők.

Márkli Mónika arról is beszélt, hogy jellemzően balesetek miatt kerülnek a gyermekek először fogorvoshoz: játszótéri baleset, kerékpározás, vagy rollerezés közbeni esés miatt, amikor letörik a foguk.

A szakember azt javasolja, hogy ha a tejfog letört, azt a darabot egy kis tejbe kell tenni, vagy a nyelv alatt tartani, amíg a rendelőbe érnek, és akkor a fogorvosok tudnak segíteni a visszaillesztésben. A lényeg, hogy ne száradjon ki a letört fogdarab.

Márkli Mónika elmondta, hogy sajnos nagyon sok esetben azzal hívják a szülők a szakembereket, hogy még csak két éves a gyermek, mégis több rossz foga van, hiába mossák rendszeresen. Márkli Mónika hangsúlyozta: nem mindegy, hogy mit eszik a gyermek és hányszor. Érdemes tartani a napi ötszöri étkezést, valamivel utána pedig lehetőleg fogat mosni. A cukor, csoki fogyasztását tanácsos a főétkezések köré szervezni, a fogmosás előtt.

A fogmosással kapcsolatban a szakember hangsúlyozta: meg kell tanítani a gyermeknek a helyes technikát. Hozzátette, hogy egészen fiatalon nem kell fogkrémet használnia a gyermeknek, csupán attól a kortól, amikor már ki tudja öblíteni a száját. A fogmosás legkevesebb két percig tartson. Szokjuk meg, hogy egy bizonyos ponton kezdjük a fogmosást, majd folyamatosan haladunk a megszokott irányba.

Étkezés után nem ajánlott azonnal fogat mosni, mert az ételből visszamaradt savak miatt a dörzsöléssel károsítjuk a fogzománcot.

Általános szabály a szakember szerint, hogy a pirostól a fehér felé, vagyis a fogínytől a fog irányába haladunk, és körkörös mozgással tisztítsuk a fogakat, nem erősen, hanem úgy mintha színeznénk – szól a szakember tanácsa. Napi háromszori fogmosás ajánlott, a fogkefét pedig legfeljebb háromhavonta kell cserélni.

A fogszabályzásról is beszélt a műsor vendége. Elmondta, hogy a beavatkozással nem csak a fogakat, hanem az egész állcsontot szabályozzák. Mint fogalmazott, ajánlott minél hamarabb megkezdeni a fogszabályozást, mert annál rövidebb ideig tart a folyamat és annál kevesebb eszközt igényel. Ugyanakkor nincs alsó és felső korhatár. A beavatkozástól függően különböző fogszabályzó eszköz közül választhat a páciens.

