Hétfő délután 4 órától első alkalommal kerül megrendezésre a Háziorvos válaszol eseménysorozat nyitó előadása, ahol értékes belépőket lehet nyerni a Sókristály Sóbarlang Kecskemétbe. A Széchenyi István Közösségi Ház mindenkit vár, aki szeretne egy lépéssel közelebb kerülni az egészsége megóvásához. A sorozat első állomásán a vérnyomás problémákról fog nekünk interaktív előadást tartani dr. Szabó István főorvos úr.

November 14-e a cukorbetegek világnapja, a témában érdekelteknek pedig előadásokkal és ingyenes tanácsadással készülnek délelőtt 10 órától az ESZII oktatási termében.

Szerdán a Bács-Kiskun vármegyei családfakutató csoport Családtörténeti érdekességek Petőfi Sándorról címmel minikonferenciát tart 16 órától a kecskeméti Katona József Könyvtárban. Az ingyenes rendezvényen a közönség öt előadást hallgathat meg 16 és 18 óra között.

Csütörtökön 17 órakor folytatódik a Középpontban a katedra című elméleti és gyakorlati előadás-sorozat, mely nem csak pedagógusoknak szól. Ismét egy neves vendég, dr. Pléh Csaba, Széchenyi-díjas pszichológus, nyelvész látogat el a könyvtárba, hogy a szociális kompetencia fejlődéséről beszéljen, mely a kütyük korában igazán nagy fordulatokra és változásokra képes. A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. részlegen.

A hétvégén ezúttal is programok sokasága várja a kimozdulni vágyókat. Például Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit a Rudolf Kert revitalizációjához kapcsolódó soron következő Ifjúsági, családi programra. A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek, és rengeteg foglalkozáson kipróbálhatják magukat a kicsik: kosárlabda, ökölvívás, birkózás. Készülnek még kézműves foglalkozással is, de az arcfestés és a csillámtetoválás is elengedhetetlen egy remek családi naphoz. Helyszín a Mercedes Benz Sport-Akadémia, a rendezvény pedig ingyenesen várja a látogatókat.

November 18-a a koraszülöttek világnapja is egyben, melynek idei ünnepségét ezúttal a Messzi István Sportcsarnokban rendezik meg délelőtt 10 órától. A rendezvényen köszöntőt mond Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere. A jó hangulatról Kalap Jakab koncert és a Círóka bábszínház egy előadása gondoskodik majd.

További izgalmas programok az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.