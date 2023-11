Itt számos program várja a családokat az egy hónap alatt, egyebek mellett lesz műjégpálya, családi programok, mások mellett érkezik Karácsony Hercegnője, Csondor Kata, de jön majd a Mikulás tűzoltó kocsival, emellett interaktív gyerekműsorok, tűzzsonglőr show, jégkori buli is lesz. Mint minden évben, idén is az advent része a Jótékonysági Cipősdoboz akció – tájékoztatott Juhász Nándor, a szervező intézmény vezetője. A cipősdoboz akció lényege, hogy a város, illetve a környék lakosságához fordulnak a szervezők azzal a felhívással, hogy készítsenek össze egy ajándékokkal teli cipősdobozt, és ezt hozzák be a kulturális központba, vagy a Szeretet Terén felállított Szeretetkuckóba, avagy a nagykőrösi Humánszolgáltató Központba. A cipősdobozba tartós élelmiszert, játékot, ruhát, írószert, vagy bármilyen, gyermekek számára örömet okozó ajándékot érdemes rejteni a felajánlóknak – mondta Juhász Nándor, hozzátéve: az adományozók jó tett helyébe jót várhatnak, mert a szervezők mindenkinek egy 30 perces műjégpálya kupont ajándékoznak.

Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy az adományozott cipősdobozra érdemes ráírni, hogy kisfiú vagy kislány számára szánják a tartalmát. A gyűjtés december 2-től 15-ig tart, és 15-e után indul a cipősdobozok kiszállítása a rászoruló családokhoz.

Juhász Nándor kiemelte, hogy évről évre nő a felajánlók száma, és minden esztendőben több száz ajándékkal teli cipősdoboz gyűlik össze advent idején.

Az akció fővédnöke Nagy Balázs, Nagykőrös alpolgármestere.