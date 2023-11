Nekem Félegyháza jelent mindent... című kisfilmjükkel különdíjat nyertek a Darvas-fotóklub diákjai a huszonkettedik Lakiteleki Filmszemlén. A rangos mustrára 118 alkotást küldtek be. Ezek közül 43 – többek között a félegyházi diákok filmje – került be a szemle versenyprogramjába. Idén első alkalommal biztosítottak lehetőséget a szervezők a 18 év alatti fiataloknak a bemutatkozásra. Most mutasd meg címmel mobiltelefonnal készített filmjeikben a helyi értékek, a hungarikumok bemutatására kaptak lehetőséget.

Elnöki díszvacsorával zárult Novák Katalin köztársasági elnök két és fél napos Bács-Kiskun vármegyei látogatása. Kiskőrös volt a helyszíne a záróeseménynek, melyen az államfő a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést nyújtott át Szilágyiné Szinger Ibolyának, az Eötvös József Főiskola rektorának.

Időnként felcsendül az üllő ütemes hangja Kunszálláson, a Rákóczi utcában, az utolsó kunszállási patkoló kovács egykori műhelyében. A múzeummá alakított több mint százéves műhely az ősi mesterségnek és a régi kovácsmestereknek állít emléket.

Ünnepélyes keretek között avatták fel szombaton a kunszentmiklósi tájházat. Az épület kettős funkciót tölt be, amellett, hogy kiállítóhelyként működik, helyet ad a helyi értéktár kör foglalkozásainak is.

Hazánk energiaszuverenitási programját ismertette Lantos Csaba energiaügyi miniszter csütörtökön este Lakiteleken. Elmondta, a magyar energiapolitika célja, hogy hazánk minél kevésbé legyen kiszolgáltatott a más országoktól vásárolt energiahordozóknak. A miniszter bemutatta a jövő évtől elérhető lakossági napelem pályázatot is.

Etsberger Teréz kistermelőnél, biogazdánál az idei termékek már begyűjtve, becsomagolva várják a természetes, jó minőségű, magas tápértékű gyógynövények, élelmiszerek iránt érdeklődőket.

Negyven év százkilenc egyéni érem és egy csapatban elért dobogós helyezés a mérlege Somogyi József amatőr futónak. A sportoló edzőként is tevékenykedik, illetve vezetőségi tagja a közelmúltban megalakult Szabadszállási Városi Sportegyesületnek, ahol az atlétika sportág népszerűsítését tűzte ki fő céljául.

Ádám Adrienn világutazónak Hawaii kalandok címmel jelent meg legújabb könyve, mely a gyönyörű földi paradicsomban töltött három hónap élményei alapján íródott. Erről mesélt a Hír FM kecskeméti adásában Vízi Zalán szerkesztő-riporternek.

Nagy érdeklődés mellett rendezte meg nyílt napját a Szegedi Tudományegyetem szombaton Kecskeméten, az Aranyhomok Hotelben.

A pszichiátriai betegséggel élők megbélyegzése elleni, Anti Stigma szemléletformáló rendezvénysorozat záró gáláját tartotta szombaton a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és a Hírös Főnix Madár Egyesület Stigmán innen a teljesség felé címmel. A gálát a kecskeméti Otthon moziban rendezték meg.