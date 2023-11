Kecskeméti tragédia: a mentők megmentették az elhunyt kismama magzatát.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármester volt a Gong rádió Téma című műsorának vendége kedden. A polgármester a kecskeméti adventi programokról és a decemberben újranyitó vacsiközi postáról beszélt a rádióműsorban.

Egy ember megsérült, amikor kisbusz és kisteherautó ütközött össze az M5-ös autópályán Szeged határában kedden éjszaka.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség többrendbeli rablás, személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés és magánlaksértés miatt vádat emelt egy sorozattolvaj férfival szemben.

A használtautó-piacon 2023 első kilenc hónapjában 617 100 személyautó cserélt gazdát, 2,5 százalékkal kevesebb az előző év hasonló időszakában regisztrált 632 800-nál. Eközben a magyar autótulajdonosok 51 százaléka használ 16 éves vagy annál is öregebb autót, amelyet 1 és 3 millió forint közötti összegért vásárolt; a gépjárművek átlagos kora Magyarországon 14,5 év − közölte a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint öt Pest vármegyei férfi több tízmillió forint értékben vitt el munkagépeket egy lajosmizsei telephelyről.

Több mint 100 fő vett részt abban a nagyszabású gyakorlatban, amely során a szimulált rendkívüli események felszámolására be kellett vetni a büntetés-végrehajtás speciálisan képzett műveleti egységeit is. A szimulációs gyakorlat szerint lázadás tört ki a kiskunhalasi börtönben, miután egy csoport megkísérelt a büntetés-végrehajtási intézet területére behatolni – számolt be a gyakorlatról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) hivatalos oldalán.

Az öt közül három magyar állampolgárságú túsz is abba a kategóriába esik, akiket szabadon engedhet a Hamász az ideiglenes gázai tűzszüneti megállapodás keretében - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Zürichben.

Minden eddiginél több továbbtanulni vágyó fiatal érdeklődött a Neumann János Egyetem szerdai nyílt napja iránt, ahol a végleges választásukban segítették őket az intézmény dolgozói. A leendő továbbtanulók zsúfolásig megtöltötték a CAMPUS auláját és karzatát, ahol nemcsak az egyes szakok, de az egyetem partnercégeinek standjai is jelen voltak, így első kézből nyerhettek információt az érdeklődők az egyre bővülő, gyakorlatorientált duális képzési és sportlehetőségekről is.

A Kerekegész programsorozat harmadik évadzárójának előadója a Speedzone újságírója, Vályi István volt. A Neumann János Egyetem alulról induló hallgatói kezdeményezéseként, közéleti beszélgető fórumaként jött létre 2021 szeptemberében a Kerekegész, melynek harmadik évadzáróját kedden tartották.

Múlt szombaton a Kalocsa Kamarakórus a városháza dísztermét zsúfolásig megtöltő közönség előtt fennállásának 25. évfordulója alkalmából adott ünnepi koncertet. Az eseményen az énekkar tagjai a felajánlásokból, adományokból vásárolt új fellépő ruhájukat öltötték magukra.

A Bajai Közforgalmú Kikötő komplex felújítása zajlik, ennek apropóján projektlátogatást tartottak november 22-én délután a területen. A beruházás alapszerződéses része 90 százalékos állapotban van.