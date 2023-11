Ismét jótékonysági sütivásárra hívják a félegyháziakat és a környékbeliket az önkormányzat és a Tourinform Iroda munkatársai, akik ezúttal a daganatos betegségben szenvedő, hároméves Maja és mozgáskorlátozott testvére, Márió gyógykezelésére gyűjtenek. A két gyermek betegsége és gyógyíttatása az egész családot nagyon megviseli, ezért a szülők különösen nagy örömmel fogadták a jótékonysági kezdeményezést.

A vezető- és szakemberképzés, a pszichológiai segítségnyújtás, a drogprevenció és a bűnmegelőzés pszichológiai vonatkozásaiban is segítséget nyújt a Gál Ferenc Egyetem a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a kedden kötött együttműködési megállapodás keretében.

A Kalocsai Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt vádat emelt két férfival szemben. Az elkövetők dizájner droggal átitatott papírlapokat akartak a büntetés-végrehajtási intézetbe bejuttatni azért, hogy azzal a fogvatartottak között kereskedjenek.

A városháza dísztermében rendezett ünnepségen a szociális területen dolgozókat díjazták a szociális munka napja alkalmából. Fülöp Róbert polgármester szerint jó kezekben van a város szociális ellátása, mert jól képzett és elhivatott szakemberek dolgoznak az ágazatban.

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 3133-en lépték át, amely ismét jelentős emelkedés a korábbiakhoz képest – közölte heti összesítőjében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

„Szedd rendbe, lélek, magadat!” című monológ-felolvasóversenyt hétfőn rendezték meg a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. Két korcsoportban díjazták a fiatalokat.

A magyar–szerb határon működő embercsempész bandák közül többet is megnevez az a titkosszolgálati jelentés, amelynek nyilvánosságra hozatalát Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője kezdeményezte. A dokumentum szerint a térségben jelen van az az afganisztáni terrorhálózat is, amelyet az a Dzsalaluddin Hakkáni hozott létre, akit még a hírhedt terrorvezér, Oszama bin Laden is az egyik mentoraként említett.

Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek címmel nyílt fotókiállítás Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Központban. A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány fotópályázatának díjnyertes fényképeit a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) jánoshalmi csoportja hozta el az észak-bácskai városba, ahol Bese Gergő dunavecsei plébános nyitotta meg a fotókiállítást.

A génmódosított ukrán gabona ügyében Brüsszel nem az európai érdekek mentén cselekszik. Ránk akarja azt erőltetni − Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán tette közzé, hogy erről is szól majd a nemzeti konzultáció. Elmondhatjuk véleményünket az ukrán gabonával kapcsolatban is.

Új előadás-sorozat kezdődött hétfőn délután a Széchenyi István Közösségi Házban. Az előadás főszereplői dr. Szabó István főorvos, széchenyivárosi háziorvos, és természetesen az érdeklődő közönség voltak.

Már az interneten árulták azt a lopott kerékpárt, amit a kecskeméti nyomozók és a közrendvédelmi osztály munkatársai – összehangolt munkával – egy nap alatt megtaláltak, majd visszaszállították Inárcsról a tulajdonosának.

Keddtől 24 órás fokozott ellenőrzés kezdődik a vasúti biztonság érdekében.

