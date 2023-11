Az iskolát egykori volt diákjuk, Kis Miklós látogatta meg, aki főállásban középiskolai oktató, de hobbijából adódóan most a méhészet volt terítéken. A kisdiákok megismerték a méhek hasznos munkáját, a kaptár lakóinak felépítését és biológiáját, a méhész mindennapi tevékenységét, eszközeit és természetesen a végeredményt, a mézet is. A gyermekeknek és tanítóknak is nagyon ízlett a kóstoló, amelyet akác-, napraforgó- és hársméz, valamint virágpor alkotott. A program keretében az iskola minden diákja és dolgozója kapott egy kis kóstolót, amelyet hazavihettek magukkal.

A bemutató óra szerves részét képezte egy rajzpályázat is, amit a Méhek élete, élet a méhekkel témába hirdettek meg. Osztályonként az első három helyezett oklevélben és ajándékcsomagban részesült, amely többek között egy nagyobb „csupor” mézet is tartalmazott.

Kis Miklós arról is beszélt a gyerekeknek, hogy ha a családi kassza engedi, cukor helyett mézet vásároljanak a karácsonyi bevásárlások alkalmával. Illetve, a mézet helyi termelőktől vegyék környezetükben és a helyi piacokon, ezzel is támogatva a nehéz helyzetben lévő ágazatot.

A Mézes reggeli program Szlovéniában indult útnak 2007-ben, amelyhez Magyarország 2014-ben csatlakozott. Elsődleges célja, hogy az egészséges táplálkozás jegyében népszerűsítse a mézfogyasztás jótékony hatásait, megismertesse a gyerekekkel a méhészet jelentőségét és a méhek nélkülözhetetlen szerepét az élet fenntartásában. Országszerte közel 1000 helyszínen, több mint 200 000 diák fogyaszthatja el a mézes reggelit.