Bedő Tamás, a társulás elnöke elmondta, két évtizede zajlik egy nagyszabású hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése és működtetése a fent említett 82 településen. Ennek az átfogó programnak a része a lakosság szemléletformálása is. Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal fogékonyabbak a környezetvédelemmel kapcsolatos programok iránt, őket célozták meg a Kizöldítő programmal abban bízva, hogy a projekt keretében elsajátított tudnivalókat hazaviszik, a szüleikkel is megosztják és, hogy felnőttként maguk is alkalmazzák.

A tavasszal indult környezetvédelmi projekt három ütemben valósult meg. Külön program szólt az óvodáknak, az általános iskoláknak és a középiskoláknak. Így a korosztályoknak megfelelő versenyfeladatokat dolgoztak ki a szakemberek, hogy minél hatékonyabb legyen a szemléletformálás. A kvízkérdések mellé a pedagógusok olyan háttéranyagot kaptak, melyek segítségével a diákokkal közösen tudták feldolgozni a témákat.

A teljes programban 22 középiskola, 49 általános iskola és 24 óvoda vett részt. Összességében 14 816 gyermek kapcsolódott be aktívan a kvízjátékba. A legaktívabb iskolának szóló díjat az az intézmény nyerhette el, amely az iskola létszámához képest legnagyobb arányban küldte vissza a kitöltött feladatlapokat. Az összegzés szerint a Constantinum gimnazistái voltak a legaktívabbak.