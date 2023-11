Molnárné dr. Lezsák Anna elmondta, hogy a Hungarikum Liget, csakúgy, mint az elmúlt négy évben, idén is helyt ad az eseménynek, és a következő években is állnak rendelkezésre. Minden esztendőben a Hungarikum Ligetben kezdődik és végződik a vadászat, és a terítéket is itt helyezik ki. Dr. Szigethy Béla, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi Szervezetének sportvadász alelnöke, és dr. Koncz István, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház szülés-nőgyógyász főorvosa méltatta az esemény fontosságát. Koncz István doktor az országos eseményen kitüntetést is átvehet majd. Dr. Gondos Miklós, a kórház főigazgatója és dr. Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy minden évben nagy segítséget jelent a beérkező adomány. Dr. Tálosi Gyula, a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az adomány nagyságától függően egy noninvazív lélegeztetőgépet, vagy egy gyógyszeradagoló kocsit szeretnének vásárolni a befolyt összegből, illetve jó minőségű paravánokra is szüksége van az osztálynak.

A kórház az elmúlt négy évben összesen 7,6 millió forint adományhoz jutott a jótékonysági vadászatnak köszönhetően.

Ebből a pénzből többek között köhögtető eszközt, gyógyszerporlasztót és tápszerpumpát, valamint intenzív ágyat vásárolt az osztály. A résztvevők felhívást írtak alá arról, hogy megkeresik a vadászatra jogosultakat a megyében azért, hogy amennyiben lehetőségük van, támogassák a kezdeményezést.