Hozzátette, a szülők süteményekkel támogatták a kezdeményezést, voltak diákok, aki a sütemény árulásából vették a részüket. Voltak, akik a zsebpénzükkel járultak hozzá az adománygyűjtéshez. Nem csak az iskolában, hanem a városrész több pontján is árultak süteményeket. A környékben lakók és a járókelők szeretettel fogadták a jótékonykodó diákokat, mindenkit megérintett a lelkesedésük, így szívesen álltak meg az invitálásukra és vásároltak a finomságokból. De olyan is volt, aki csak az autója szélvédőjét lehajtva kinyújtott ötezer forintot és olyan is, aki bár 20 ezer forintot tett a perselybe, de cserébe nem kért semmit – sorolta az igazgatónő, aki azért is tartja jó kezdeményezésnek a süteményvásárt, mert a finom házi süteményeket a legtöbb ember szeretni és szívesen vásárolnak belőle. Gyorsan el is fogyott a kínálat: volt gofri, frissen sütött fánk, palacsinta és apró sütemények – összegezte Szunyi Anikó.