Prof. dr. Dux László, az egyetem rektora elmondta: fontosnak tartják, hogy a szakmai képzés keretében ne csak elmélet, hanem gyakorlati oktatást is végezzenek, s ezt legjobban az egészségügyi intézményekben lehet. Mivel az egyetem profiljának meghatározó eleme az egészségügy területén működő szakemberek képzése, továbbképzése, ezért fontos, hogy megfelelő oktatókórházi hátteret tartsanak fenn, és ebben a megyei kórházak meghatározó szerepet töltenek be. Az egyetem pedig olyan képzési hátteret igyekszik nyújtani, ami a megyei kórház szakembereinek képzésére, továbbképzésében segíthetnek.

Dr. Gondos Miklós főigazgató is a gyakorlati képzés fontosságát hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a megyei kórházak széles ellátási palettával rendelkeznek, ezért tág rálátást biztosítanak a szakmára.

Hozzátette: a szakdolgozók és az orvosok gyakorlati képzése hatalmas jelentőséggel, és a képzési helyen tanulók sok készséget megszerezhetnek kórházi gyakorlati helyen.

Dr. Vincze Gábor dékán szerint a tudományos ismeretanyag rendkívül gyors bővülése is szükségessé teszi a folyamatos képzéseket, a szakdolgozók tudásának szinten tartását. Hangsúlyozta, hogy az egyetem célja, hogy minél könnyebben hozzáférjenek a kötelező ismeretanyaghoz a megyei kórház szakdolgozói. A dékán arról is beszélt, hogy megkezdték a kötelező szakmacsoportos továbbképzések szervezését, és januárban már a diabétesz és vesebetegségek területén indul az első 50 fős képzés. Emellett két stresszkezelő-krízisintervenciós kurzus is el indul a mentálhigiénés területen. Továbbá az idei évtől a mentálhigiénés családterápiás mesterképzés is megtalálható az egyetem képzési kínálatában. Mindezek a kötelező pontok megszerzésén túl abban is segítenek, hogy szomatikus és a mentális területen tevékenykedők naprakészek legyenek tudásukban.

Dr. Mák Kornél, a Bolberitz Pál Képző Központ vezetője kiemelte, hogy az emberség és tudás kapcsolata az egyetem és a kórház működésének alapja, éppen ez helyezi közös platformra a két intézményt.