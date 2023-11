Elkészült a belvízelvezető rendszer is, amely a lehullott csapadékot a falu melletti árokba szállítja ki, de mivel jelentős a szárazság, az gyorsan el is szivárog a térségben. A faluban is várják a kormány lépéseit, amelyek az elsivatagosodást megállítják, illetve a negatív folyamatot visszafordítják. De legalább 6-8 év mire elindulhatnak a munkák, addig is örülnek minden csepp esőnek a helyi termelők.

A TOP segítségével sikerült az iskolát, a művelődési házat és a polgármesteri hivatalt leszigetelni és nyílászárókat cserélni a korábbi támogatásokból. Az új TOP Pluszos keretből, pedig nem oly rég nyertek összegeket arra, hogy a szolgálati lakásokat is felújítsák. Szigetelés és napelemek is kerültek a házak tetejére. Bán Róbert azt is elmondta, hogy a korábbi iparterületet már értékesítették most egy újat jelöltek ki, ahová új utat fognak murvával kialakítani.

A felvételen a Tázlári Fiatalok Egyesületének víg társasága

Fotó: Barta Zsolt

A falu központjában egy ingatlant is vásárolt az önkormányzat, hogy ott 30-40 idős embernek nappali foglalkoztatót alakítsanak ki. A faluban idén már tizennyolcan születtek. Az óvodát bővíteni kellett a növekvő gyermek létszámnak köszönhetően. Az iskolában nem küzdenek tanulóhiánnyal, az idén például egy 24 fős első osztály indult szeptembertől. A faluban lakosság létszáma nem csökken, minden évben akadnak olyan családok, amelyek beköltöznek Tázlárra. A faluból ugyanis könnyű elérni Kiskunmajsát, Kiskunhalast, Soltvadkertet vagy akár Kiskőröst is, ahol munkát lehet találni – mondta Bán Róbert polgármester.