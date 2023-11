A történet egy mesélő képzeletében játszódik, aki elképzel egy sivatagot, ebbe a sivatagba pedig besétál két teknős. Az egyiküknek születésnapos megérzése lesz, vagyis úgy érzi, hogy valakinek születésnapja van, és itt kezdetét veszi egy utazás. Elindulnak, hogy megtudják, kinek is van születésnapja, hiszen szeretnének ők is részt venni a zsúron.

A rendező elmondta, kezdettől fogva a koncepció része volt, hogy több síkon játszódik a történet. Egy-egy jelenet cselekménye közös improvizációk, mesélések során alakult ki. Az óvodások nyelvén megszólaló játékos előadásnak van egy mélyebb, filozófiai rétege is. Leginkább a létezés csodájáról szól, arról, hogy milyen jó dolog lenni.

A finom humorral átszőtt előadásban különböző bábos formákkal kísérleteztek az alkotók.

Lehetséges-e egy bábot vagy egy élettelen tárgyat úgy életre kelteni, hogy a színészek hozzá sem nyúlnak? Hogyan képes egy fény és hanghatás lélekkel megtölteni egy-egy tárgyat?

Varsányi Péter rendező elárulta, hogy lesz az előadásnak olyan jelenete is, ahol egészen más funkcióban használják a tárgyakat, és egy élő hangjátéknak lehetnek fül- és szemtanúi a nézők. Elmondta továbbá, hogy a technikák között egy, a filmek világában használatos formát, a foley-t is alkalmazzák az előadásban. Általában, amikor egy film elkészül, nagyon kevés hasznos hangot tudnak a helyszíneken rögzíteni, ezért a zörejmestereknek minden egyes lépést, fűszálrezdülést utólag, a stúdióban is fel kell venniük. Itt is ez történik, a színpadon különböző tárgyak, anyagok és mikrofonok segítségével születik meg az élő hangjáték.