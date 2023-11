A munka egyben társasági rendezvény is, ahol az érdeklődők kóstolhatnak is kóstolójegyek ellenében. Reggel hétkor indul a rendezvény Pálinkás jó reggelt címmel, amikor is a Bócsator ünnepélyes megnyitója során kiosztják a kötényeket és a csapatok tagjai egy-egy szíverősítő elfogyasztásával megkezdik a munkát.

A disznók leszúrása 7.30-kor történik, egy órával később már lehet is kóstolni a sült vért az érdeklődőknek. Eközben egy mindent látó és figyelő zsűri tanulmányozza a csapatok szakszerű munkáját. Délelőtt a jó hangulatról a Halas Táncegyüttes gondoskodik, majd 11 órától, a Boróka Iskola diákjai táncolnak. Az eredményhirdetésre 16 óráig kell várni, előtte a Bócsai Citerazenekar lép fel.

Majd alkonyatkor megérkezik a Laci betyár, a jól ismert hangulatfelelős, aki nótára hívja rendezvény résztvevőit. Déltől pedig kóstolni lehet a jóféle házias hurkákat, kolbászokat, töltött káposztákat, töpörtyűket. Információink szerint nyolc csapat méri össze a tudását a parkerdőben. Köztük lesznek olyan erdélyi vendégek is, akik a torockói csapatban mutatják be az erdélyi szokásokat.

Káposzta Lajos, a rendezvény egyik főszervezője lapunknak elmondta, hogy 2019-ben 4000, míg tavaly a Covid miatt 2000 kóstolójegy fogyott. Az idén, ha jó idő lesz, akkor több kóstoló látogathat ki a helyszínre. Az előrejelzések szerint 12 fok lehet Bócsán szombat délelőtt, amikor is tizenegyedik alkalommal tartják meg a Bócsatort.