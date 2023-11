A záportározó és környéke sokakat csábít kikapcsolódásra. Az önkormányzat támogatásával elkészült a tó körüli zúzott köves sétány, amely mentén találhatók azok a padok, amelyek Majsa újratelepítésének 280. évfordulójára készültek és helyi alkotók művei díszítenek. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakmai közreműködésével információs táblák is kikerültek a vizes élőhelyekről. A tó közelében kaptak helyet a testvérvárosi kopjafák és a kutyások örömére, elkészült a település első kutyafuttatója is. A pumpapálya a fiatalok körében vált népszerűvé és már két csúszdát is telepítettek a szánkózódombhoz, melynek egyik oldalán gyurgyalagok és parti fecskék számára alakítottak ki költésre alkalmas felületet. A tervek szerint egy játszóteret is létesítenek a záportározónál.

