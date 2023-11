− Támadt egy merész gondolatunk, hogy nem kell nekünk messzire utazni, hiszen még itt vannak a szomszédban fellelhető kincsek, és úgy döntöttünk, hogy a Vajdaságba látogatunk. Szerencsénkre az idei évben is a Magyar Művészeti Akadémia a Kárpát-medence felfedezése című pályázatára sikeresen pályáztunk, és ezzel jutottunk ki. Közelebb mentünk, de sokkal nehezebb dolgunk volt mint Erdélyben, mert itt már sokkal kevesebb a fellelhető érték, a fiatalok is elvándorolnak, sajnos a munkalehetőségek korlátozottak, viszont az idősek még olyan formában próbálják megőrizni az értékeket, hogy tájházakat nyitnak. Vendégeket fogadnak, programokat szerveznek és a hazalátogató fiatalok is így kicsit betekintenek a múltjukba − sorolta Kellerné Felső Sára, aki többek között népviseletbe öltözött kislányt kapott lencsevégre, aki Tóthfaluban várta a csoportot.

A tárlat helyszínén egy olyan falat is kialakított a civil szervezet, ahol a vajdasági életbe kaphat betekintést az érdeklődő. A tárlat december 15-ig látogatható.