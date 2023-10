A kutató közösségi oldalán tette közzé a felhívást: „Miután az elmúlt hetekben láttam mennyi csodálója van a Dunának és a Baja környéki homokzátonyoknak elhatároztam, hogy lefényképezem Veránkától a Kádár-szigetig az összeset! Nincs két egyforma, mindegyik a folyó különleges alkotása, egyszerre szépek és egyediek. Minden Dunához kötődő embernek van egy kedvence, van akinek több is. Most hazaviheted egy vászonképen, vagy megajándékozhatsz valakit, a megrendeléseddel pedig segítesz. Néhány hete egy szerencsétlen és végzetes motorbalesetben elhunyt egy bajai fiatalember, Sík Csaba. Én egy igazán jó barátot vesztettem el, de ez a veszteség összehasonlíthatatlan azzal, amit a családjának, feleségének és négy kicsi gyermekének kell átélnie. Nekik szeretnék segíteni. A megrendelt vászonképekből befolyó összeget eljuttatom barátom családjának remélve, hogy legalább a mindennapokat egy kicsit könnyebbé tudjuk így tenni. Arra kérlek benneteket, hogy álljatok mellém és segítsünk együtt. Írj privát üzenetet és minden részletről tájékoztatlak. És igen, a megosztással is segítesz" – írja közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.