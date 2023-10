Rendszeres találkozásaik alkalmával hasznos dolgokat készítenek majd. Az első alkalmon a környezetvédelem is nagy szerepet kapott. Ugyanis többek között újrahasznosítható sminklemosó korongokat, szendvics csomagolót és evőeszköz tárolót alkottak.

A Hunyadivárosi Közösségi Házban csupán néhány hónapja indult el a Szilberhornné Csilla által vezetett szakkör, azonban rövid idő alatt olyan népszerű lett, hogy most már a város más részein is igényelték a szakkör elindítását. Csilla örömmel vette a Széchenyi István Közösségi Ház (szik-kecskemet.hu) felkérését és vállalta, hogy itt is tart ilyen foglalkozásokat, hiszen célja, hogy a háztartásokban újra előkerüljenek a varrógépek és azokat újra használatba vegyék a lányok, asszonyok, és akár a legények is.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A szakkörre jelentkezők között vannak olyanok is, akik még sohasem használtak varrógépet, de szívesen kipróbálnák. Csilla őket is szeretettel várja, és kész türelmesen bevezetni őket a varrás világába. Az alkalmak természetesen a közösségépítés szempontjából is nagyon fontosak. A néhány óra közös varrás alatt komoly beszélgetéseket folytatnak és barátságok is alakulnak. A vidám hangulat pedig garantált.