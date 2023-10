Az Eötvös József Főiskola C épületének aulájában volt a rajt és a cél. A program keretében a város történetéről, híres épületeiről, embereiről, műalkotásairól tudhattak meg többet a versenyzők. Két távon lehetett teljesíteni a feladatokat. A csapatok a város utcái, terei, szobrai mellett három állomáson (kiállításon) is betekintést nyertek a bajai történelembe. Az Éber Emlékház egyháztörténeti, a Nagy István 150 című kiállításán és a Ciszterci Rendház kápolnájába is voltak kérdések és feladatok. És természetesen Jelky András, aki a verseny fő témája volt.

Ez a vetélkedő még papíralapú volt, nem lehetett az internetet használni, de a rendezők új ötlettel álltak elő. Szelfit kellett minden csapatnak készíteni a híres szabó legénnyel – összegzett Franczva László szervező. Minden kategória győztesei kupa-, az 1-3. helyezett csapatok tagjai érem- és oklevél díjazásban részesültek.