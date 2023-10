Mi az? Bőrből készült, zsemle színű, fedett orrú? A válasz könnyű mindazoknak, akik már éltek az 1980-as években. Ugyanis nem volt olyan fiatal, vagy idős a 80-as években, aki ne tudta volna pontosan erre a választ: alföldi papucs!

A szocializmus ikonikus tárgya, az akkor mindent maga mögé utasító alföldi papucs egy szubkultura viselete volt, ezt hordták lányok-fiúk egyaránt, legyenek azok hippik, szabadelvű értelmiségiek, vagy épp lázadó kamaszok. Az Alföldi Cipőgyár felrobbantotta a fiatalok divat iránti szükségességét, a forrongó ifjúság, a szabadság iránti vágy és a szüleik generációja ellen lázadó fiatalok szimbolikus viselete lett.

Korabeli lapok is írtak róla. „Alföldi papucsból 1981-ben 180 ezer párt gyártottak. 1979-ben a férfi papucs 383 forintba került, az átlagkereset ebben az évben pedig 3877 forint volt.” (Magyar Nemzet)

„Az 1950-es években megnőtt a kereslet a lábbelik iránt, amelynek eredményeként a Kecskeméti Cipőgyár 1955-ben elnyerte az „Élüzem” címet 1963-ban a cipőgyár a Budapesti Bőrtex Cipőgyár Kecskeméti Gyáregysége lett. 1965-ben a Bőrtex gyár kivált és megalakult az Alföldi Cipőgyár, melynek központja Kecskemét lett. Két gyáregységet csatoltak hozzá: az 1938-ban alakult Tatai Cipőgyárat és a Kiskunfélegyházi Cipőüzemet.” (museum-digital.org)

Fotó: Beküldött fotó

A kecskeméti alföldi papucs, amely minőségben és ár-érték arányban is kiemelkedő volt, nem csak hazánkban, de a szomszédos országokban is nagy népszerűségnek örvendett.

A millió számra gyártott cipők, a magyar cipőipart a hatvanas évek végére a hazai könnyűipar egyik húzó ágazatává tették. A hazai cipőgyártás, melybe az Alföldi Cipőgyár is beletartozott, 40 ezer embernek adott munkát. Bár az Alföldi Cipőgyár a legkisebb volt a nagy hazai cipőgyárak között, mégis piacvezető terméke az alföldi papucs, a 70-80-as évek fiataljainak egyik meghatározó divatjává vált.

Hosszú virágzó évek után viszont végérvényesen beköszöntött a magyar könnyűipar hanyatlása.

A KGST megszűnése és az új rendszer a cipőgyártás halálához vezetett, majd a rendszerváltás után az Alföldi Cipőgyár jogutód nélkül felszámolásra került.

A kecskeméti László Károly utcában lévő cipőgyár viszont új köntösben tovább él, hiszen 2023 szeptemberétől a Kecskeméti MátrixSuli Általános Iskola udvarán várja, hogy minél szélesebb körben meg tudja mutatni új pompáját. Az augusztusban felavatott épület nemcsak a MátrixSulit szolgálja majd, hiszen több mint 700 négyzetméteres, és a befogadóképessége akár 300 fő is lehet. Így gyakorlatilag bármilyen nagy rendezvény, konferencia helyszínéül is szolgálhat majd.

Fotó: Beküldött fotó

A gyáregység épületegyüttese Sipos Etelka, a Mátrix csoport alapítójának a tulajdonában van, akinek további tervei vannak a még nem hasznosított épületek újragondolásaival.

A Mátrix csoport nem csak általános iskolában képviselteti magát, az idén 25 éves Mátrix Oktatási Központ, már több mint 40 ezer felnőtt diáknak adott versenyképes szakmát, sőt várja Kecskeméten is a 9. osztályosokat különböző szakmák tanulására a szakképző iskolájába. A Mátrix csoport hitvallása, hogy az oktatásnak nemcsak tudást kell átadnia, hanem értékeket is, és hogy a tanulásnak nemcsak eredményesnek, hanem örömtelinek is kell lennie.