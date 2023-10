A napokban készült el a Kis utca eddig még nem aszfaltozott 215 méteres szakasza. Az utca 200 méteres szakasza már korábban is aszfaltos volt, most ennek a folytatásaként készült el az új rész. A beruházást saját erőből valósította meg a település önkormányzata. A Kurucz utca részleges burkolat felújítási és részleges csapadékvíz-elvezetési munkálataira is kért árajánlatot a hivatal, ami 215 méter hosszú szakaszt foglal magába. A kivitelezés az idén megvalósul.