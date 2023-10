A régi SZTK előadótermében tartották meg Kecskeméten a szülészeti fórumot, melyet a Hírös Családmentor Egyesület (Hírcse) szervezett meg a kórház segítségével.

Az érdeklődők májusban az első fórumon már találkozhattak a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának új vezetőjével, dr. Fekete Zoltánnal. Akkor már felmerült, hogy szeretnék megismerni közelebbről az osztály új munkatársait. A most megtartott fórumra így nem egyedül érkezett dr. Fekete Zoltán, elkísérte őt dr. Dankó István szakorvos, dr. Oskolás Odett rezidens, dr. Tóth Panka rezidens és dr. Tóth Ákos szakorvosjelölt. Rajtuk kívül még Bodorné Újlaki Georgina vezető szülésznő képviselte a kórházat.

A fórum nyitányaként a Hírcse tagjai tíz darab pozitív megerősítéseket tartalmazó képet ajándékoztak a kórháznak, hogy a jövőben az alkotások a gyermekágyas osztály falait díszítsék.

Dr. Dankó István szakorvos

Fotó: Bús Csaba

Megnőtt a szülések száma

Először dr. Fekete Zoltán beszámolt az osztályon történt fejlesztésekről, ahol május óta sok minden történt. Örömteli hír, hogy az intézményben a szülésszámok emelkedtek, a szülő nők közül egyre többen választják Kecskemétet, így többek között Szolnokról, Szekszárdról és Dunaújváros térségéből is érkeznek kismamák. Ezen a héten hétfőn például 11 szülésük volt egy nap alatt, mely kimagasló számnak tekinthető.

Modernizálják a szülőszobát

A kismamák komfortérzetének javítása érdekében a szülőszoba átalakítása is megkezdődött, a műszaki felmérések megtörténtek. A fejlesztés keretében a box-rendszerű elhelyezés helyett falakat helyeznek fel, amelynek köszönhetően a jövőben sokkal intimebbé válhat a vajúdás, jobban el lesznek választva egymástól a kismamák.

Dr. Tóth Panka rezidens

Fotó: Bús Csaba

Aranyórás időszak

Szintén jó hírt osztott meg a főorvos az aranyórás szoba kapcsán, hiszen elindult a helyiség felújítása. A legkomolyabb előrelépés azonban az aranyórás időszak kapcsán történt, az intézményben immáron kétórás aranyóra időszakot engedélyeznek. Az aranyóra az a teljesen zavartalan időszak az anya és a baba életében, mely közvetlenül a születés után jöhet létre. Ilyenkor a baba magzatmázasan, meztelenül az édesanyja meztelen bőrén pihen. Természetesen erre akkor van lehetőség, ha a szövődmény nélküli hüvelyi szülés után az anya és a baba állapota is lehetővé teszi mindezt. Ebben az esetben – az aranyóra ideje alatt – az újszülöttön egyedül a köldököt látják el. Császármetszés esetén az apa veszi át az anya szerepét, az újszülöttet az ő mellkasára helyezik el. Esetleges komplikáció esetén amint a gyermekgyógyász orvosszakmai szempontokat figyelembe véve már engedi, a kisbabát azonnal oda is adják édesanyának.

Sok édesanya és kismama vett részt a fórumon

Fotó: Bús Csaba

Bemutatkoztak az új orvosok

Az új orvosok közül először dr. Dankó István szakorvos mutatkozott be. Elmondta: 2016-ban Szegeden végzett, hét éve szülész-nőgyógyász. Először szülővárosában, Szentesen dolgozott három évet, majd átjött Kecskemétre. Két éve szakvizsgázott. Hozzátette: a szentesi kórház jóval kisebb, de így is hamar meg kellett tanulnia határozott döntéseket hozni egy-egy szülésnél. Mire Kecskemétre került, már kikristályosodott benne a szülészeti döntési mechanizmus. Az osztály több részlegén is dolgozik, a szülőszoba mellett a CTG-ben és a terhesgondozásban részt vesz, valamint a nőgyógyászaton is tevékenykedik. Jelenleg újabb szakorvosi vizsgára készül, amelynek eredményeként endokrinológus szakorvos is lesz. Nagyon érdekli a meddőség témaköre, ezzel a területtel mélyebben foglalkozik, valamint a méhlepény szövettani eltéréseit is vizsgálja patológus szakorvos segítségével.

Dr. Oskolás Odett rezidens 2021 szeptembere óta dolgozik a kórházban, várhatóan 2026-ban tesz majd szakvizsgát. Dr. Tóth Panka rezidens egy éve érkezett az osztályra. Dr. Tóth Ákos szakorvosjelölt harmadik éve tagja a csapatnak. Ő szintén Szegeden végzett, az első perctől a szülőszobán dolgozik. A szakvizsga után inkább a nőgyógyászat felé húz a szíve, de a szülőszobára is bármikor szívesen visszatér majd.