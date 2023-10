A Bácska-Logistik Kft. még 2021-ben adta be pályázatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett pályázatra Hatékonyság növelő beruházás támogatása a Bácska-Logistik Kft-nél címmel.

Az elnyert – feltételesen vissza nem térítendő – támogatási összeg több mint 306,5 millió forint, melynek köszönhetően a Bácska-Logistik Kft. a Jánoshalmi úton lévő telephelyét, további 2,5 hektár területtel bővítette, ahol már 2022 őszén átadtak egy automata, nagy teljesítményű üzemanyagtöltő állomást. Majd a teljes beruházást idén októberben fejezték be, a The Last House elnevezésű étterem megnyitásával, ami 386 négyzetméteren, 154 fő egyidejű befogadására alkalmas, tartozik hozzá egy 45 férőhelyes kültéri parkoló, egy új elektromos autótöltő és egy gyermekjátszótér is.

Fotó: Márton Anna

− Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kormány gazdaságpolitikájának, hiszen ezen beruházás nem jöhetett volna létre, ha nincs a 2021-ben kiírt hatékonyság növelő beruházások támogatására szóló pályázat. Cégünkkel a Bácska-Logistik Kft-vel, mindezt úgy szerettük volna meghálálni, hogy a pályázatban, még akkor tervként szereplő beruházások és fejlesztések mielőbb megvalósulnak. Ily módon, az építkezések és átalakítások már 2022 májusában elkezdődtek, és még ugyanebben az évben sikeresen átadtuk az első megvalósult objektumot, sőt a teljes projekt idén október végéig lezárásra kerül. A teljes beruházás megvalósulásának köszönhetően további 18 új munkahelyet tudtunk teremteni − mondta Barcsák Róbert tulajdonos, igazgató.

A Bácska-Logistik Kft. célja mindig is a folyamatos fejlődés és fejlesztés volt, valamint a precíz és versenyképes kiszolgálás fenntartása. A beruházás során a korábban is meglévő négy kútfejes üzemanyagtöltő állomás bővítéseként és fejlesztésekként épült meg az új töltőállomás, mely kifejezetten a tehergépjárművek gyors és hatékony kiszolgálását teszi lehetővé.

Fotó: Márton Anna

Az új beruházás keretében a szolgáltatásokat is bővítették az étterem megnyitásával, ami a mai kornak megfelelő, minőségi étel- és italválasztékkal, valamint trendi berendezéssel rendelkezik. A The Last House étterem a déli ebédmenük biztosítása mellett à la carte is működik. Elhelyezkedésénél fogva képes biztosítani az ipari parkban dolgozók étkezési lehetőségét ebédidőben, de több mint kétszázféle italválasztékával, gourmet estek, kóstolók, üzleti tárgyalások, valamint rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A pályázatos beruházások mellett szintén idén került átadásra egy új gyártócsarnok is, mely azóta megkezdte működését.