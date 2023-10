Vasárnapig minden nap érdemes kilátogatni a Vadaskertbe, hiszen az Állatok Világnapja rendezvénysorozat keretében plusz programokkal színesítik a látogatásokat. Kiemelkedik október 4., szerda és október 8., vasárnap, mely utóbbi családi nap is egyben.

Tokovics Tamás beszámolt a vadaskert új lakóiról. Néhány hónapja már látható himalájai fényfácán, mely megjelenésében nagyon különleges. S ahogyan az a madaraknál megszokott, a kakas az impozánsabb, gyönyörű színekben pompázik. A vadaskert bízik benne, lesznek utódok is. Szintén idei új lakók az alpakák.

Tokovics Tamás igazgató

Az új lakóknál maradva, az igazgató elmondta: idén is születtek kis lámák, ráadásul az egyik egy érdekes folttal a szeme körül jött a világra. A gyerekek elnevezték Pandának. Szintén születtek utódok a kecskéknél, dámvadaknál, indiai antilopoknál, muflonoknál. Sőt még egy meglepetés várható. A részleteket azonban egyelőre még nem árulta el Tokovics Tamás, de megjegyezte néhány héten belül előhozzák a szülők a kicsiket, és akkor a látogatók is láthatják. Hozzátette: egy nagyon népszerű állatfajról van szó.

A fejlesztések is folyamatosak, ebben az évben az állatsimogató újult meg, a kerítése, és a benne lévő állatbúvók és állatházak egyaránt. A látogatói szám kapcsán az igazgató kifejtette: országos tendencia, hogy idén visszaesett mindenhol a látogatottság. A vadaskert tagja az Állatkertek Szövetségének, és a nagyobb létesítményekkel szemben – mint Győr, Budapest, Miskolc, Debrecen – még Kecskeméten a legkisebb a csökkenés. A tavalyi 115 ezret azonban nem tudják év végéig elérni, de mindenképpen 100 ezer fölött lesz a látogatói szám.

Az igazgató további részleteket osztott meg a karitatív állatmentő munkájukról. A környéken egyedülállóan madár mentőközpontként is funkcionál a vadaskert, immár több mint egy évtizede. Nemcsak a Kiskunsági Nemzeti Parkkal működnek együtt, hanem a lakossággal is. Ma már 700 felé közeledik éves szinten a behozott állatok száma. A sikeresen megmentett, meggyógyított állatok egy részét visszaengedik a természetbe, visszahelyezik az élő környezetébe. Akik komoly műtétre szorulnak, azokat elviszik például a fővárosi állatkertbe vagy a madármentő központba. Vannak madarak, akik bár gyógyultak, de nem röpképesek, azok általában maradnak a vadaskert lakói. Olyan is van, hogy a mentett, de már nem röpképes gólyák utódokat hoznak világra, és a fiókákat egy idő után elengedik a természetben. A meggyűrűzött állatok kiválóan beilleszkednek, sok visszajelzést kapnak a gyűrűk alapján, hogy éppen mely országban találkoztak velük.

A lakosságtól is fogadják az állatokat. A vadaskert elsősorban a védett és fokozottan védett madarakkal foglalkozik, de természetesen egy magánszemély által behozott sérült galambot vagy éppen fekete rigót is ellátnak. Ennek kapcsán az igazgató felhívta a figyelmet: ha lehet, akkor fedett dobozban kell szállítani a sérült állatot, mert a sötét megnyugtatja.

A beszélgetés végén az Állatok Világnapja című rendezvényük programjairól esett szó. Együttműködnek az állatvédelemmel is foglalkozó rendőrséggel és az egyházzal is, a szomszédos Assisi Szent Ferenc templommal. Több előadás is hallható majd, például az állatok gondoskodásáról, a felelős állattartásról. Minden nap lesznek látványetetések, és a szórakoztató programok se maradnak el. Érkezik bűvész, és az Argos Kutyaiskola is tart bemutatót.

