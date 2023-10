Az ünnepélyes átadáson részt vett Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője, Vedelek Norbert a a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke.

Arató Béla polgármester örömmel köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozta, hogy ez a projekt Dunafalva község történetének egyik legnagyobb értékű beruházása.

– Bányai Gábor kormánybiztos 2022 nyarán egy polgármesteri megbeszélésen arról szólt, hogy 2023 a túlélés éve lesz, és valóban az energiaválság komoly kihívás elé állította az önkormányzatot, szerencsére a képviselő testülettel közösen úgy terveztük pályázatainkat, és ebben nagy segítséget kaptam jegyző asszonytól is, hogy meg tudtuk valósítani a terveinket és végre tudtuk hajtani azt, hogy egy költséghatékony energiatakarékos gazdálkodást tudjunk elérni – részletezte beszédében a polgármester. Emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy nem olyan régen, nyár közepén volt az önkormányzat épületének hivatalos átadása, a felújítás célja az volt hogy a rezsikiadást csökkentsék ,a megújuló környezetkímélő energiát bevonhassák a fenntartásba.

A jelenlegi beruházásról elmondta, hogy az épület amelyben helyet kapott az iskola, a könyvtár, az iskola, és az idősek klubja, energetikai fejlesztésének kivitelezője a Boskó-Ház Kft. volt. Egymást segítve dolgoztak azon hogy a terv megvalósulhasson. A polgármester napi szinten találkozott az építés vezetőjével és mint hangsúlyozta: a sok munka, közös akarat, küzdelem révén valósult meg ez az álom és az hogy most ünnepelhessenek. Sok akadályt kellett leküzdeniük, sok ember munkája kellett ahhoz, hogy megvalósulhasson a projekt.

– Remélem, hogy a most elkészült többfunkciós épület a benne dolgozó emberek és emberpalánták nagy megelégedettségére szolgál. Legyünk rá büszkék, becsüljük meg és töltsük meg tartalommal – mondta a polgármester. Végül megköszönte mindenkinek aki segített abban, hogy ez a terv megvalósulhasson. Külön köszönetet mondott Zsigó Róbert képviselőnek és Vedelek Norbert alelnöknek.

Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el

– egy Jókai Mór idézettel fejezte be gondolatait Arató Béla.

Zsigó Róbert beszédében hálát adott, hogy a választókerületben már több alkalommal el tudta mondani, hogy a kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt időszakban az volt, hogy fejlessze a településeket, leginkább a kis településeket, azért hogy akik ilyen helyen élnek azok is az állam vagy az önkormányzat megfelelő színvonalú szolgáltatásait tudják igénybe venni. Felidézte az elmúlt években elvégzett közös munkát, a játszótér bővítését az óvoda udvarán, a plébánia és a templom felújítását. Megemlítette, hogy a konyhát is sikerült korszerűsíteni hosszú küzdelmes munka után, járdát is építettek és a Dunafalvi bekötőút több szakaszát is sikerült már felújítani és elkészíteni.

– Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden elkészült és hátra dőlhetünk, mert dolgunk van még bőven, de azt gondolom, hogy amit közösen elértünk arra mindannyian büszkék lehetünk.

És most itt állhatunk és átadhatjuk azt az épületet ami az óvodának, az iskolának , az idősek klubjának és a könyvtárnak is helyet ad. Ahogy a polgármester is hangsúlyozta, ez a dunafalvi önkormányzat egyik legnagyobb beruházása, több mint 101 millió forintból újulhatott meg az épület és lehetett takarékosabb, köszönhetően a megyei önkormányzat munkájának, melyet ezúton is köszönünk. Ennek a kormányzati támogatásnak is köszönhetően ez az épület is, mint ahogy a községháza is, innentől fenntarthatóbb lesz – fogalmazott Zsigó Róbert.