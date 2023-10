Munkatársa, Kormos Piroska, szociálpedagógus hozzátette, azért is nagyon fontos felhívni a figyelmet erre a problémára, mert a függőséget legtöbbször titok övezi, tabu, nem lehet róla beszélni, ami tovább növeli a feszültséget a gyermekben. A szenvedélybeteg családban felnőtt gyerekek életük végéig szenvednek a fiatalon elszenvedett traumáktól: a statisztikák szerint több mint harmaduk később maga is függő lesz. Szorongással, depresszióval, személyiségzavarokkal küzdenek. Mindazonáltal hiányoznak a számukra szervezett speciális segítő programok.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az elmúlt években több olyan szakmai kiadványt is készített, amelyekkel próbálnak segítséget nyújtani azoknak, akik hivatásszerűen találkoznak az alkohollal érintett családokkal. De készítettek mesekönyvet és társasjátékokat gyerekek számára is. A kiadványok és képzések mellett szakmai konferenciákat is szerveznek. Legközelebb október 17-én, kedden lesz egy országos konferencia a témában, amit online is követhetnek az érdeklődők a kimondhato.hu oldalon. Kormos Piroska arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki érintett a témában, bátran kérjen segítséget. A gyerekek az apanyapia.hu oldalon, az apaiszik.kimondhato.hu, vagy az anyaiszik.kimondhato.hu oldalon kaphatnak segítséget. A hozzátartozóknak pedig az al-anon.hu oldalt ajánlja a szakember.

Kérdéses az egészségfejlesztési iroda további működése

Tóth Katalin, a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda vezetője elmondta, nagy örömmel fogadták a Máltai Szeretetszolgálat megkeresését és szívesen adtak helyet a továbbképzésnek, hiszen az egészségfejlesztési iroda munkatársai épp azzal a korosztállyal találkoznak nap mint nap, ahol a szenvedélybeteg szülők problémája merülhet fel. Azt is elmondta, először vettek részt ilyen képzésen, amely a drog-, gyógyszer-, alkohol-, játék-, internet - és egyéb függőség témában nyújt számukra szakmai módszertani segítséget. A képzés kellő bátorságot adott számukra ahhoz, hogy a tanácsadó szakpszichológus és viselkedéselemző kollégáikkal egy önsegítő csoportot is elindítsanak.

Az irodavezető ugyanakkor arról is beszámolt, hogy komoly problémát jelen számukra, hogy a Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda működésének ötéves fenntartási időszaka idén december 31-én lejár és nem tudják, hogy a jövőben folytathatják-e a munkát. Az önkormányzat nem tudja vállalni az évi 25 millió forintos fenntartási költséget, a fenntartó Belügyminisztériumtól pedig még nem kaptak választ a jövőjükkel kapcsolatban.