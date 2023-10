A polgármester a rádióműsorban elmondta, hogy ugyan a nagy multicégek jelenléte ugrik be az embereknek, ha Kecskemétre gondolnak, de a multik árnyékában nagy sikereket érnek el a kecskeméti családi vállalkozások is, melyek innovatívak és jövőbe mutató szemléletűek. Több ilyen cég nemcsak kecskeméti hatókörű, hanem a nemzetközi piacokra is eljutnak.

Ezt annak apropóján említette meg a polgármester, hogy múlt héten több jelentős átadás is volt Kecskeméten. Szerdán adták át az Abraziv Kft. két új, egyenként 860 négyzetméteres gyártócsarnokát. A fejlesztés értéke több mint 645 millió forint, melyből mintegy 330 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatás a Magyar Multi Program keretében.

A polgármester elmondta, hogy az Abraziv Kft. megrendelői köre az összeméréssel, keveréssel és darabosítással foglalkozó gazdasági társaságok, elsősorban takarmány- és tápanyaggyártó üzemek, illetve a cég fő profiljának tekinti az ipari mechanikus fémfelület-tisztítást, különböző felülettisztító berendezések fejlesztését és gyártását.

Pénteken a Bátori Kft. vasúti logisztikára fejlesztett darus csarnokát adták át. A Szent István körúti félmilliárdos beruházás vágánybekötéssel is rendelkezik, így sok ipari szereplőt tudnak vasúton kiszolgálni.

A polgármester kiemelte, hogy ez a közúti tehermentesítő szerep különösen fontos Kecskeméten, hiszen a megyeszékhely autó- és kamionforgalma rendkívüli terhet jelent az úthálózatra. Ezen persze sokat segítenek az elkerülő utak is, melyek nagy terhet vettek le a város belterületi útjairól.

Múlt héten ünnepelte 75. születésnapját az Univer, ami a polgármester szemében a tradíció és kecskemétiség képviselője. Mint fogalmazott, rendkívüli az az út, amit a cég bejárt, és a hetényegyházi savanyítóüzem az elmúlt évtizedekben egy modern gyártóbázissá fejlődött. Hagyományteremtő céllal indult Erős Pista fesztivál is, nagy sikerrel, így már tudni, hogy jövő októberben is megrendezik.

Szemereyné Pataki Klaudia beszélt arról is, hogy Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke tartott előadást a Neumann János Egyetemen kedden. A polgármester korábban Áder János podcastjának vendége is volt, majd Áder is ellátogatott Kecskemétre, megismerni a város környezetvédelmi gyakorlatát, egyebek mellett a Bácsvíz Zrt. modern telephelyét is. Kedden pedig azért érkezett az egyetemre, mert felkeltette az érdeklődését a Járműtechnológiai Tanszék kutatása a hidrogénmeghajtás és tárolás területéről, ami a jármű energiaoptimalizációjának innovatív fejlesztéséről szól. A volt államfő előadást is tartott a hallgatóknak a fenntarthatóság témakörében.

A polgármester a csütörtöki közgyűlés egyik legérdekesebb napirendi pontjáról is beszélt, ami a kecskeméti autóbuszok cseréjéről szól. A város 2025 januárjában két hidrogénmeghajtású buszt szerez be ugyanannyi dízelbusz helyett. A hidrogénhajtás előnye többek között a zéró kibocsátás. A polgármester hozzátette: a flottacsere tekintetében is ilyen irányban gondolkodnak. Emellett vizsgálják azt a technológiát is, ami nulla kibocsátásúvá szűri a kipufogógázt a dízel buszok esetében.