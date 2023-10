– Idén is minden korosztályt igyekeztünk megszólítani, minél több oldalról bemutatni a könyvtár adta lehetőségeket, hiszen az olvasáskultúra fejlesztése mellett a tanulásra és a szabadidő aktív eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Az Országos Könyvtári Napok alkalmával a gyermekkönyvtári foglalkozások mellett két könyvbemutatóval és egy közönségtalálkozóval is készülünk. Az olvasás népszerűsítése foglalkozásokra várjuk az óvodai és iskolai csoportokat, osztályokat a városból és természetesen vidékről is. Szombaton délelőtt pedig egy interaktív népmese foglalkoztatásra hívjuk a gyerekeket, amelynek vendége Vácz Péterne lesz. Az óvó néni a Pakulár című mesét hozza el számukra, valamint sok népdal, mondóka kerül majd a középpontba. A délelőtti 11 órakor kezdődő ingyenes programot népi kézműves foglalkozás zárja – mondta el Csikós Marianna, aki hozzátette, hogy a héten felnőtt programokban sem lesz hiány, két könyvbemutatóval is készülnek.

– Október 4-én, 17 órakor a kamaraterembe érkezik Romsics Ignác, Széchényi-díjas történész a nemrégiben megjelent Egotörténelem első kötetének folytatásaként megírt Egotörténelem 1951–2021 — 2. kötetét mutatja be. A második könyvbemutató vendége Kiss Gy. Csaba Széchenyi-díjas irodalom és művelődéstörténész lesz, aki a közelmúltban megjelent tanulmánykötetéről beszél. A könyvhét vasárnappal közönségtalálkozóval zárul, Marton Éva opera-énekesnővel ismerkedhet meg a közönség – zárta tájékoztatóját a könyvtárigazgató.