Ebben különböznek a kiskőrösiek a többi pörköltfőző rendezvénytől. A rendezvényre 70 cég jött ki, a többi csapat baráti társaság volt. Ungvári Ferenc, az Ungvári Művek alapítója azt mondta, hogy bár mindenki elfogadta a meghívást, sokan egyéb családi programok miatt nem tudtak részt vennia rendezvényen. Így ő, mintegy 30 embernek főzött. Négy, de lehet, hogy öt kakasból 18 kilogramm hús került a bográcsba, enyhén csípős ízű pörkölt készült.

Volt olyan cég, ahol 90 emberre főztek ebédet. Itt információink szerint 60 kilogramm húst készítettek el. A köretek többnyire csőtészta vagy főtt burgonya volt savanyúsággal. Nagyon sok helyen süteményeket is készítettek a családok és a baráti társaságok. Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. cégvezetője a kiskőrösi üzemmérnökség munkatársait és a családokat hívta meg egy baráti főzésre. Mintegy 50 főre készült a pörkölt. Összesen 22 kilogramm húsból készült az ebéd.

A fesztiválon nemcsak főztek a résztvevők, de nagyon kellemes programok is szórakoztatták a résztvevőket. A fellépők sztárja Csepregi Éva volt. Ő ebben a hónapban ünnepli a születésnapját, így a rendezőktől ajándékot kapott a fellépés végén. A programon népi táncosok, citerazenekar is fellépett. Koncertet adott a helyi fúvószenekar is, akik az egyik mazsorett csoportnak zenéltek.